اتحاد الكرة يكشف سبب تأجيل اجتماعه الرسمي

كشف أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام فى اتحاد الكرة عن سبب تأجيل اجتماع مجلس الجبلاية الرسمي إلى وقت لاحق ولجوء الأعضاء إلى عقد جلسة ودية.



وقال أسامة إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن رئيس الاتحاد هاني أبوريدة إعتذر عن حضور الإجتماع الرسمي نظرا لظروف وارتباطات خاصة به وبناء عليه تم تأجيل الإجتماع الرسمي الى أجل غير مسمى، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يعقدون حاليا جلسة ودية فى مقر الاتحاد.



ويأتى على رأس تلك الملفات الانتهاء من تشكيل لجان بطولة أمم إفريقيا المزمع إقامتها خلال الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو المقبل ومن المنتظر أن يناقش مجلس الإدارة لاحقا تهميش دور أعضاء مجلس الإدارة فى بطولة أمم أفريقيا 2019.