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أخبار العالم

باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي

السبت 09/مارس/2019 - 04:05 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
أعلنت باكستان، اليوم السبت، تمديد إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات العابرة حتى الإثنين المقبل، على خلفية التوترات الأخيرة مع الهند، والتي نتج عنها مواجهة عسكرية جوية.

كما مددت هيئة الطيران المدني إغلاق المطارات المحلية، بما فيها الواقعة بمدن ”سيالكوت“، و“رحيم يار خان“، و“سوكور“، حتى 11 مارس الجاري.

ويتعين على الرحلات المتجهة إلى الشرق والغرب استخدام طرق بديلة للتوجه من وإلى أوروبا وأمريكا الشمالية، فيما سيتم السماح لبعض الرحلات المارة بين شمال البلاد وجنوبها بالتحليق فوق بعض المسارات.

وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت في بيان سابق على موقعها الإلكتروني إن المجال الجوي للبلاد، المغلق جزئيا منذ أكثر من أسبوع على خلفية التوترات مع الهند، ”سيظل مغلقا حتى السبت، في المناطق الشرقية والغربية من البلاد“.

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