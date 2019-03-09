ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

التشكيلة الرسمية لبروسيا دورتموند أمام شتوتجارت بالدوري الألماني

السبت 09/مارس/2019 - 04:06 م
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
محمد رشاد
يستضيف فريق بروسيا دورتموند مساء اليوم السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك نظيره فريق شتوتغارت ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى.

قبل هذا اللقاء، يتواجد دورتموند في المركز الأول في الترتيب برصيد 54 نقطة، بقارق الأهداف عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، ويأتي شتوتغارت في المركز السادس عشر بـ 19 نقطة.

دورتموند الحزين بسبب خروجه الاوروبي ونتائجه الأخيرة بشكل عام، يريد الفوز لكي يحافظ على موقعه في الصدارة، وسيحاول شتوتغارت إستغلال وضعية دورتموند لتحقيق نتيجة إيجابية.

وجاءت تشكيلة بروسيا دورتموند الرسمية:

حراسة المرمى بوركي

الدفاع :حكيمي – ديالو – اكانجي – وولف

الوسط فيتسيل – غوتزة

الوسط المهاجم: غيريرو – رويس – سانشو

الهجوم :الكاسير

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية يحذر من فعلين شائعين بين الناس يحرمانهم دخول الجنة

ليبرمان يكشف عن كارثة تضرب إسرائيل أسوأ من حرب أكتوبر

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

شاهد.. حرب يومية بين الهند وباكستان في باجا.. وأغرب طقوس حدودية بين بلدين

الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو

إحالة مسئول بالتضامن الاجتماعي وآخرين للجنايات لاتهامهم بالاتجار في الأطفال

أيمن يونس يوجه رسالة إلى ميدو بعد تعادل الوحدة والهلال

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو

زوجة الشهيد عادل رجائي توجه رسالة مؤثرة على الهواء

قصة إصرار مصطفى النحاس على تطليق زوجته بعد 15 يوما.. تعرف على السبب

الأهلي في مهمة صعبة بالكونغو أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

الزمالك يراوغ بشأن مواجهة المقاولون ويطير إلى الجزائر الجمعة المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

فيديو

مذيعو INBOX يقترحون تخصيص يوم للصمت
شاروخان يداعب اميتاب باتشان بأغنية شهيرة ..فيديو
عمدة قرية بكفر الشيخ: المرأة أثبتت وجودها في مجالات كثيرة ..فيديو
الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو
والدة الشهيد إسلام مشهور: دم ابنى مش هيروح هدر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟