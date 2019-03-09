التشكيلة الرسمية لبروسيا دورتموند أمام شتوتجارت بالدوري الألماني

يستضيف فريق بروسيا دورتموند مساء اليوم السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك نظيره فريق شتوتغارت ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى.



قبل هذا اللقاء، يتواجد دورتموند في المركز الأول في الترتيب برصيد 54 نقطة، بقارق الأهداف عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، ويأتي شتوتغارت في المركز السادس عشر بـ 19 نقطة.



دورتموند الحزين بسبب خروجه الاوروبي ونتائجه الأخيرة بشكل عام، يريد الفوز لكي يحافظ على موقعه في الصدارة، وسيحاول شتوتغارت إستغلال وضعية دورتموند لتحقيق نتيجة إيجابية.



وجاءت تشكيلة بروسيا دورتموند الرسمية:



حراسة المرمى بوركي



الدفاع :حكيمي – ديالو – اكانجي – وولف



الوسط فيتسيل – غوتزة



الوسط المهاجم: غيريرو – رويس – سانشو



الهجوم :الكاسير