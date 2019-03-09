7 أعراض خطيرة تشير إلى الإصابة بـ الجدري المائي

يُعتبر الجدري المائي (الحماقي) عدوى فيروسية تُسبب طفحًا جلديًا مصحوبًا بحكة مع ظهور بثور صغيرة مملوءة بالسوائل، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.



ويُعد الجدري المائي من الأمراض شديدة العدوى للأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض من قبل أو لم يتلقوا تطعيمات ضده، حيث تقريبًا يصابون معظم الأشخاص قبل الوصول لسن البلوغ، وأحيانًا ما يكون مصحوبًا بمضاعفات خطيرة،إلا أنه حاليا انخفض عدد الحالات التي تصاب بالمرض.



يعتقد معظم الأشخاص أن الجدري المائي من الأمراض الخفيفة. ولكن من الأفضل تلقي التطعيم. يتميز لقاح الجديري المائي بالأمان ويعتبر وسيلة فعالة للوقاية من الجديري المائي ومضاعفاته المحتملة.



وتظهر عدوى جدري الماء في فترة تتراوح بين 10 و21 يومًا من بعد التعرض للفيروس، وعادةً ما تستمر بين خمسة إلى عشرة أيام، ويكون الطفح الجلدي هو المؤشر الدال على الإصابة بجدري الماء، وتتضمن العلامات والأعراض الأخرى التي قد تظهر قبل يوم أو يومين من الطفح الجلدي ما يلي:



1- الحمى

2- فقدان الشهية

3- الصداع

4- الإرهاق وشعور عام بالإعياء (وَعْكَة)



وما أن يظهر طفح جدري الماء، فإنه يمر بثلاث مراحل:



5- نتوءات وردية أو حمراء بارزة (حَطَاطات)، تنتشر على مدار عدة أيام

6- بثور صغيرة مليئة بالسوائل (حويصلات)، تتكون من نتوءات بارزة في خلال يوم قبل الانتشار والتسريب

7- قشور تغطي البثور المنتشرة وتأخذ عدة أيام إضافية حتى تشفى.



تستمر النتوءات الجديدة في الظهور لعدة أيام. ونتيجة لذلك، قد تمر بالمراحل الثلاث للطفح الجلدي النتوءات والبثور والآفات القشرية، وفي نفس الوقت في ثاني يوم من ظهور الطفح الجلدي. بمجرد الإصابة، يمكن أن تنشر الفيروس لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل ظهور الطفح الجلدي، وستظل تنقل العدوى حتى تختفي كل قشور البقع.



وبشكلٍ عام تكون الإصابة بهذا المرض بسيطة في الأطفال الأصحاء، وفي الحالات المزمنة، يمكن أن ينتشر الطفح حتى يغطي الجسم بأكمله، وقد تتكون الآفات في الحلق والعينين والأغشية المخاطية،والشَّرْج والمهبل، وتستمر البقع الجديدة في الظهور لعدة أيام.