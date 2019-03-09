الوفد يحيي ذكرى مئوية ثورة 1919 من ضريح سعد زغلول.. أبو شقة: الثورة نموذج مشرف لكفاح ونضال الشعب ضد الاحتلال.. والمرأة خرجت ثائرة لأول مرة.. صور

عاش الوفد ضمير الأمة

الوفد ولد من رحم الثورة



اليوم تحل الذكرى المئوية لثورة 1919، والتى خرج فيها الشعب المصرى للمطالبة بحقه فى الاستقلال الوطنى ضد الاحتلال الإنجليزى، فلم ينس حزب الوفد ان يحيي تلك الذكرى، حيث أن احتفالية الحزب بدأت من مقر بيت الأمة المجاور لضريح الزعيم الراحل سعد زغلول باشا وكان على رأس الحضور المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد والدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد وعدد من قيادات حزب الوفد للاحتفال بذكرى مئوية ثورة ١٩ وتأسيس حزب الوفد.



وردد الوفديون هتافات "عاش الوفد ضمير الأمة نموت نموت وتحيا مصر".



من جانبه تقدم المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بالتحية للشعب المصرى العظيم رمز الإرادة الحرة والكفاح بمناسبة مئوية ثورة ١٩، مشيرا إلى أن بيت الأمة العريق تجسد فيه كل المعانى السامية والإرادة الحرة الصلبة لكفاح الشعب العظيم.



وأشار أبو شقة خلال كلمته فى احتفالية حزب الوفد بمئوية ثورة ١٩ داخل بيت الأمة أننا عندما نقف فى بيت الأمة نتذكر أنه كان رمز للكفاح والإرادة المصرية وكفاح شعب ١٠٠ خلال عام ونتذكر كيف كان هناك شعب أبى صاحب راى وفكر أصر على مبدئه من خلال مقولته الخالدة " نموت نموت وتحيا مصر".



وبعدها ردد الوفديون: "عاش الوفد ضمير الأمة وفديين وفديين من النحاس ليوم الدين".



وأكد رئيس حزب الوفد أننا نتذكر من بيت الأمة النموذج المشرق لكفاح ونضال وإرادة هذا الشعب ضد الاحتلال عندما توجه الزعيم سعد زغلول فى ١٣ نوفمبر عام ١٩١٨ وكان معه رفاقه الى المعتمد البريطاني ليعرض مطالب مصر المشروعة فى الاستقلال مما ألهب مشاعر المصريين وإرادة شعب استطاع أن يجمع ٣ ملايين تفويض لسعد زغلول لممطالبة الاستقلال الوطنى عن الاحتلال.



وتابع : الشعب المصرى وقف فى ثورة ١٩ على قلب رجل واحد حتى اعتقل الزعيم سعد زغلول فى ٨ مارس عام ١٩١٩ لكى تنفجر ثورة ١٩ الأم، التى مازالت محل تفسير كثير من المؤرخين فى جامعات كثيرة من العالم ليتعلموا وطنية المصريين فى ثورة ١٩.



وتابع رئيس حزب الوفد: إن التاريخ سيقف طويلا أمام ثورة 19 التي شارك فيها كل المصريين وأرخ المؤرخون أنها ثورة فريدة من نوعها؛ حيث إننا رأينا فيها الباشوات والعمال والتجار والفلاحين والجلاليب الزرقاء والمرأة والشباب.



وأشار أبو شقة إلى: "أننا رأينا لأول مرة فى ثورة ١٩ تخرج فيه المرأة المصرية وتسقط شهيدات وجرحى خلال أحداث هذه الثورة التاريخية".



وأكد أن حزب الوفد ولد من رحم ثورة ١٩، رافعا راية ومبادئ الثورة التي أكدت أن إرادة الوفديين تظهر وقت الشدائد، مشيرا إلى أننا كنا أمام نقلة برلمانية بعد ثورة 19 وتشهد على ذلك مضابط مجلسى الشعب والشيوخ.



وتابع: ثورة ١٩ كانت تستمر قدما إلى الأمام بعد وفاة سعد زغلول بعد أن حمل مصطفى النحاس لواء الكفاح الوطني، مؤكدا أن معارك حزب الوفد كانت تتمثل فى الدفاع عن الوطن وحرية المواطن وتجلى ذلك فى القوانين الخاصة بالعمال والفلاحين والتي صدرت فى ظل حكومات الوفد وكانت تقال من الملك لأنها ضمير الشعب.



كما قال أبو شقة، إن حزب الوفد عاد بأغلبية كاسحة عام ١٩٥٠ فى عهد مصطفى النحاس باشا بعد أن كان الملك يقيل حكومات الوفد السابقة، مشيرا إلى أن مصطفى النحاس باشا ساهم فى إلغاء معاهدة عام ١٩٣٦ وهذا دليل على ان ما لا يؤخذ كله لا يترك كله.



وأكد أبو شقة، أن فؤاد باشا سراج الدين كان له دور وطنى ايضا عندما كان يمد الفدائيين بالسلاح عندما تولي منصب وزير للداخلية.



وأشار إلى أن الحزب يعود قويا على الساحة السياسية، بعد حصاره لفترة طويلة وهذا ماحدث مع حزب الوفد عندما اعاده فؤاد باشا سراج الدين، قويا إلى الحياة السياسية، مؤكدا اننا مازلنا على مبادئ الوفد وكان الحزب وسيكون مدافعا عن الدولة المصرية وحارسا للوطن والمواطن.



وبعدها إلقاء المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد خطاب سياسى عن مئوية ثورة ١٩ من داخل بيت الأمة المجاور لضريح الزعيم الراحل سعد زغلول، زار رئيس حزب الوفد وعدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد ضريح الزعيم الراحل.



وقام أبو شقة وقيادات واعضاء الوفد بقراءة الفاتحة على روح الزعيم الراحل سعد زغلول.