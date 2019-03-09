الإندبندنت: أوروبا تفرض تأشيرة دخول على الأمريكيين بدءا من عام "2021"

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم /السبت / أن مواطني الولايات المتحدة الذين يسافرون إلى أوروبا، سيكونون بحاجة إلى استخراج تأشيرة دخول بدءا من عام "2021" .



وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية - على موقعها الإلكتروني - بأن المواطنين الأمريكيين سيُطالبون بتأشيرة للدخول إلى أي دولة من دول منطقة "شنجن " ال" 26 " التي لا تفصل بينها حدود داخلية، مما يتيح للشعوب بالتنقل بحرّية بين هذه الدول.



ونقلت الصحيفة عن الاتحاد الأوروبي، القول ، إن هذه القيود الجديدة وضعت لتجنب وقوع أي مشكلات أخرى تتعلق بالهجرة غير الشرعية والإرهاب، مُضيفة أن التأشيرة ستكون سارية لمدة ثلاث سنوات.



ولفتت إلى أن المواطنين الأمريكيين ليسوا في حاجة حاليا ، للحصول على تأشيرات للقيام برحلات تستغرق أقل من تسعين يوما إلى أوروبا، مشيرة إلى أن معظم شعوب دول الاتحاد الأوروبي يستطيعون السفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة، لكن هذا لا ينطبق على مواطني بولندا وقبرص ورومانيا وكرواتيا وبلغاريا.



ونوّهت الصحيفة إلى أن صغار السن من الأمريكيين باستطاعتهم دخول منطقة "شنجن " بدون تأشيرة، وأنهم لن يحتاجوا سوى إلى جوازات سفرهم للتوجه إلى أي دولة من الدول ال"26" .



وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي، قد أكدت في وقت سابق أن عددا من الدول الأعضاء في الاتحاد، طالبت بتحديد موقف أوروبا تجاه مسألة فرض تأشيرة دخول على مواطني الولايات المتحدة وكندا وبروناي ، وذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، عقب استمرار هذه الدول في فرض تأشيرة دخول على فئة من المواطنين الأوروبيين.