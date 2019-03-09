ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الإندبندنت: أوروبا تفرض تأشيرة دخول على الأمريكيين بدءا من عام "2021"

السبت 09/مارس/2019 - 05:34 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم /السبت / أن مواطني الولايات المتحدة الذين يسافرون إلى أوروبا، سيكونون بحاجة إلى استخراج تأشيرة دخول بدءا من عام "2021" .

وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية - على موقعها الإلكتروني - بأن المواطنين الأمريكيين سيُطالبون بتأشيرة للدخول إلى أي دولة من دول منطقة "شنجن " ال" 26 " التي لا تفصل بينها حدود داخلية، مما يتيح للشعوب بالتنقل بحرّية بين هذه الدول.

ونقلت الصحيفة عن الاتحاد الأوروبي، القول ، إن هذه القيود الجديدة وضعت لتجنب وقوع أي مشكلات أخرى تتعلق بالهجرة غير الشرعية والإرهاب، مُضيفة أن التأشيرة ستكون سارية لمدة ثلاث سنوات.

ولفتت إلى أن المواطنين الأمريكيين ليسوا في حاجة حاليا ، للحصول على تأشيرات للقيام برحلات تستغرق أقل من تسعين يوما إلى أوروبا، مشيرة إلى أن معظم شعوب دول الاتحاد الأوروبي يستطيعون السفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة، لكن هذا لا ينطبق على مواطني بولندا وقبرص ورومانيا وكرواتيا وبلغاريا.

ونوّهت الصحيفة إلى أن صغار السن من الأمريكيين باستطاعتهم دخول منطقة "شنجن " بدون تأشيرة، وأنهم لن يحتاجوا سوى إلى جوازات سفرهم للتوجه إلى أي دولة من الدول ال"26" .

وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي، قد أكدت في وقت سابق أن عددا من الدول الأعضاء في الاتحاد، طالبت بتحديد موقف أوروبا تجاه مسألة فرض تأشيرة دخول على مواطني الولايات المتحدة وكندا وبروناي ، وذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، عقب استمرار هذه الدول في فرض تأشيرة دخول على فئة من المواطنين الأوروبيين.

ترشيحاتنا

والدة شهيد كفر الشيخ لابنها: سلامًا على قطعة من قلبي دفنت معها نفسي..صور

أقدم امرأة على وجه الأرض.. تعرف على سر طول عمرها

أغلى سيارة في العالم تجد مشتريا بـ 18 مليون دولار..فيديو

حماس ترفع مستوى التفجيرات على حدود غزة لهذا السبب

تعرف على قيمة مكافآت أبطال وبطلات العالم للإسكواش في حفل 28 أبريل

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش

شاهد.. كلب مسعور ينهش طفلاً بشبرا مصر

وكيل لاعبين يعرض نجم الإسماعيلي على مسئولي الزمالك

المقاولون: عدم وصول أي خطاب رسمي بشأن تأجيل مباراة الزمالك

الأرصاد تحذر من التفاوت الكبير في درجات الحرارة خلال تلك الفترة.. فيديو

أيمن يونس يوجه رسالة إلى ميدو بعد تعادل الوحدة والهلال

فيديوجراف| لحظة سرقة المصلين في مسجد بالإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

فيديو

فيديوجراف| مؤسسات الدولة تستجيب لـ 10 شكاوى عبر صدى البلد‎‎
الشرطة التركية تقمع مظاهرة نسائية في يوم المرأة..فيديو
فيديوجراف| لحظة سرقة المصلين في مسجد بالإسكندرية
محكمة ألمانية تأمر بسجن رجل مدى الحياة بسبب وجبة غداء
صاحب مشروع فابريكا: بدأت عملي كساعٍ وأصبحت مديرًا للشركة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟