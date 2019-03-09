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مشاهدة مباراة الوداد المغربي وأسيك بأبطال أفريقيا..بث مباشر

السبت 09/مارس/2019 - 04:15 م
صدى البلد
نور عادل
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، فى مباراة صعبة على بطل المغرب ، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد روبير شامبرو فى تمام الساعة السادسة مساء، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض «الوداد» بقيادة المدرب التونسي المخضرم فوزى البنزرتي اللقاء بحذر دفاعي خوفا من اهتزاز مرماه، على أمل خطف الفوز للحفاظ على حظوظه فى التأهل للدور المقبل.

وفى المقابل يسعى أسيك ميموزا الذى يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز بنقاط المبارة، لاسيما وأنه فى حال الفوز يتساوى الفريق فى النقاط مع الوداد وصن داونز فى حال خسارة الأخير، ويزاحمهما على قمة الترتيب.

ويقدم لكم موقع "صدى البلد" بث مباشر للمباراة :

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