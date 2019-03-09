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صاحب مشروع فابريكا: بدأت عملي كساعٍ وأصبحت مديرًا للشركة.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 04:55 م
أعمال من مشروع فابريكا
أعمال من مشروع فابريكا
ندى فتح الله
قال محمد البيك، صاحب مشروع "فابريكا"، إن والده كان الداعم الأساسي له عندما قرر ترك عمله الذي يدر عليه دخل ثابت والبدء في مشروع مستقل خاص به.

وأشار "البيك" خلال لقائه ببرنامج "INBOX" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، إلى أن المشروع يتمثل في صنع هدايا مختلفة الأشكال من الخشب، مشيرًا إلى أن الخشب مادة صناعية مرنة في الاستعمال لذلك وقع الاختيار عليها للعمل بها.

وأضاف "البيك" أن الشركة التي كان يعمل بها قبل أن يبدأ في عمله الخاص، بدأ العمل فيها كساعٍ حتى تركها وهو مدير لها، مشيرًا إلى أن اتخاذ القرار لم يكن أمرًا سهلًا.

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