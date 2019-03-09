صاحب مشروع فابريكا: بدأت عملي كساعٍ وأصبحت مديرًا للشركة.. فيديو

قال محمد البيك، صاحب مشروع "فابريكا"، إن والده كان الداعم الأساسي له عندما قرر ترك عمله الذي يدر عليه دخل ثابت والبدء في مشروع مستقل خاص به.





وأشار "البيك" خلال لقائه ببرنامج "INBOX" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، إلى أن المشروع يتمثل في صنع هدايا مختلفة الأشكال من الخشب، مشيرًا إلى أن الخشب مادة صناعية مرنة في الاستعمال لذلك وقع الاختيار عليها للعمل بها.



