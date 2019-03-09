بتر قدم فتاة حاولت الانتحار أسفل مترو الأنفاق بـ حدائق المعادي

أمرت نيابة دار السلام الجزئية بالاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها أسفل عجلات المترو بمحطة حدائق المعادى.



وكشفت التحقيقات الأولية ان الفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، ألقت نفسها أسفل عجلات المترو، مما أسفر عن إصابة قدمها فقط، وبالسؤال المبدئى عن حالتها الصحية تبين أنها تعرضت لبتر احدى قدميها.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من شرطة المترو يفيد بمحاولة سيدة الانتحار أسفل عجلات المترو، وبانتقال رجال المباحث تم التحفظ على الجثمان ونقلها لسيارة الإسعاف، وجارٍ تحديد هوية المنتحرة، لاستدعاء ذويها وكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.