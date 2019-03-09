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النور من حقك.. مبادرة لعلاج مرضى العيون بقرى السنطة.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 05:39 م
النور من حقك.. مبادرة
النور من حقك.. مبادرة لعلاج مرضي العيون بقري السنطة ..صور
أحمد على
نظمت جمعية الأورمان بالغربية اليوم، قافلة العيون وتحت عنوان "مبادرة النور من حقك" لعلاج مرضي العيون بنطاق قرى مركز السنطة.

أسفرت الحملة عن إجراء الكشف الطبي على 1850 حالة من أبناء الشارع الغرباوي خلال الفترة من اليوم، وحتى الآن بقرية بلكيم مركز السنطة.

كما حضر القافلة المحاسب جمال دودار رئيس مجلس مدينة السنطة والمحاسب أحمد مغاورى نائب مجلس المدينة والسيد زين بدران مدير إدارة التضامن الاجتماعى بالسنطة وعدد من القيادات التنفيذية .

أكد العقيد عصام أحمد محمود مدير فرع الأورمان بالغربية أن جميع الكشوف والفحوصات ونقل جميع الحالات الى مقر القافلة بالمجان.

أضاف محمد وهبة مسئول الأورمان بالغربية بأنه تم الكشف مشيرا أنه سيتم إجراء العمليات على مدار الأيام القادمة مؤكدا أن جميع العمليات بالمجان شاملة المياه البيضاء والزرقاء والظفرة والحول والشبكية والقرنية وغيرها.
النور من حقك.. مبادرة لعلاج مرضى العيون بقرى السنطة.. صور
النور من حقك.. مبادرة لعلاج مرضى العيون بقرى السنطة.. صور
النور من حقك.. مبادرة لعلاج مرضى العيون بقرى السنطة.. صور
النور من حقك.. مبادرة لعلاج مرضى العيون بقرى السنطة.. صور

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