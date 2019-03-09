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ثقافة

أبو رحاب.. أسد الصحراء المصري قاهر الطرق الوعرة في واحات الوادى الجديد

السبت 09/مارس/2019 - 06:27 م
صدى البلد
علاء المنياوي
لقب عمر المختار المجاهد الليبي الراحل بأسد الصحراء، نظير ما قام به من بطولات فى مقاومة الاحتلال الايطالى ولكن الصدفة قادتنا إلى اكتشاف أسد جديد للصحراء ولكن فى مصر.

أسد الصحراء المصري اكتشفنا قصته أثناء جولة في متحف الإثنوجرافي لتراث الواحات البحرية الذي تم افتتاحه عام 2002،ومقره منزل يرجع تاريخه لعام 1109 ميلادي، ويحتوي على العديد من المقتنيات النادرة التي توثق وتؤرخ للتراث الواحاتي في جميع واحات مصر.

أسد الصحراء المصري هو إبراهيم أبو رحاب محمد بهنوسي المولود في قرية بولاق التابعة لواحة الخارجة يوم 28-8-1928م،وعاش حوالي 60 عاما،حيث توفي في 13 يناير 1988،وكان يعرف القراءة والكتابة مثل أهل قريته الشهيرة بإرتفاع نسبة التعليم وإنخفاض نسبة الأمية بشكل ملحوظ عن أي قرية أخري من قري الواحات.

أبو رحاب منذ صغره كان يمتلك ذكاءا وفطنة فطرية،نمت وتطورت في كبره،حيث عمل موظفا بسلاح الحدود قبل أن تصبح الواحات محافظة، ثم عمل سائقا بالمحافظة،وكان يتميز بالجراءة في العمل والإخلاص ودماثة الخلق.

سبب تسميته بأسد الصحراء جاء في شهادة عالمة الانثروبولوجيا الكبيرة د.علية حسن حسين مؤسسة المتحف التى قالت عنه أنه كان من رفاق الرحلة الأولي في الواحات،حيث تعد د.علية الملقبة ببنت الصحراء من أكثر المتخصصين فيها.

وتابعت: كان نعم الرفيق في الطريق الذي كان يتميز بصعوبة السير،لعدم وجود أي طريق مرصوف، حيث كانت الكثبان الرملية في كل مكان وخاصة طريق الموشية الجديدة،وكان ماهرا لا يخشي الطريق بكل صعوباته واثقا من عمله وأدائه.

فصل جديد في قصة أسد الصحراء المصري أكملته د.علية بالقول: كان أبا لسبعة أبناء 4 إناث و3 ذكور،ولأنه أحب التعليم فعلم أبنائه جميعا وهو مثال طيب وقدوة في العمل والأبوة.

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