ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الصايم يطالب التعليم بإنشاء مكتب لحل مشاكل أبناء الصحفيين.. والوزارة ترحب

السبت 09/مارس/2019 - 05:46 م
صدى البلد
قســـم التعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها ترحب بالطلب المقدم من الكاتب الصحفي محمد الصايم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين ، والخاص بعمل مكتب لحل مشاكل أبناء الصحفيين في وزارة التربية والتعليم.

وقال الصايم، إنه تقدم بطلب من وزارة التربية والتعليم اسوة بالخدمات المقدمة لأعضاء نفابة الصحفيين في جميع الوزارات المختلفة.

من جانبه أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن الوزارة ترحب بالفكرة وستقدم كافة التسهيلات لتنفيذ المقترح.

ترشيحاتنا

مظاهرات عارمة تجتاح تركيا والشرطة ترد بقنابل الغاز ..فيديو وصور

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش

تعرف على قيمة مكافآت أبطال وبطلات العالم للإسكواش في حفل 28 أبريل

30 مليون يورو شرط قاسم باشا لـ الاستغناء عن تريزيجية

الزمالك يطالب جروس بالمساواة والعدالة بين اللاعبين

الزمالك يوافق على بيع نجمه لـ الإسماعيلي نهائيا

هند تطلب الخلع لسبب غريب: بتكسف أمشي جنب جوزي

من المرج لـ حلوان.. شمس تعلم الناس خبايا المترو: ده لعبتي

قطع حبيبته السابقة ووضعها في حقيبة سفر.. جريمة مروعة في أستراليا

إسرائيل تستعد لدفع 300 مليون دولار لـ غزة لهذا السبب

أيمن يونس يوجه رسالة إلى ميدو بعد تعادل الوحدة والهلال

إحالة مسئول بالتضامن الاجتماعي وآخرين للجنايات لاتهامهم بالاتجار في الأطفال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

فيديو

فيديوجراف| مؤسسات الدولة تستجيب لـ 10 شكاوى عبر صدى البلد‎‎
الشرطة التركية تقمع مظاهرة نسائية في يوم المرأة..فيديو
فيديوجراف| لحظة سرقة المصلين في مسجد بالإسكندرية
محكمة ألمانية تأمر بسجن رجل مدى الحياة بسبب وجبة غداء
صاحب مشروع فابريكا: بدأت عملي كساعٍ وأصبحت مديرًا للشركة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟