الصايم يطالب التعليم بإنشاء مكتب لحل مشاكل أبناء الصحفيين.. والوزارة ترحب

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها ترحب بالطلب المقدم من الكاتب الصحفي محمد الصايم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين ، والخاص بعمل مكتب لحل مشاكل أبناء الصحفيين في وزارة التربية والتعليم.



وقال الصايم، إنه تقدم بطلب من وزارة التربية والتعليم اسوة بالخدمات المقدمة لأعضاء نفابة الصحفيين في جميع الوزارات المختلفة.



من جانبه أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن الوزارة ترحب بالفكرة وستقدم كافة التسهيلات لتنفيذ المقترح.

