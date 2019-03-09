صيدلة المنصورة تنظم مؤتمرها السابع بمشاركة كليات الدلتا والصعيد

نظمت كلية الصيدلية بجامعة المنصورة اليوم السبت مؤتمرها العلمي السابع تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتورة ناهد العناني عميد الكلية، وبرئاسة الدكتورة رشا بروه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور طلاب كليات الصيدلة بجامعات الدلتا وحورس وسوهاج والمنيا والزقازيق.



وتضم هيئة تنظيم المؤتمر الدكتورودة غاده سامح سكرتير المؤتمر، الدكتور أحمد رمضان فيما يهدف الي حث الطلاب علي المشاركة فى البحث العلمي وتبني رؤيه مصر ٢٠٣٠ .



كما يتضمن المؤتمر ورش عمل عن الرنين النووى المغناطيسى ويحاضر فيها الدكتور حسين الصباغ مدير وحدة الرنين النووى المغناطيسى ، بييولوجيا الخلايا الجذعية من الحبل السرى يحاضرها الدكتورة فرحة الشناوى المشرف على مركز الخلايا الجذعية من الحبل السرى .