ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

صيدلة المنصورة تنظم مؤتمرها السابع بمشاركة كليات الدلتا والصعيد

السبت 09/مارس/2019 - 04:56 م
صدى البلد
همت الحسينى
نظمت كلية الصيدلية بجامعة المنصورة اليوم السبت مؤتمرها العلمي السابع تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتورة ناهد العناني عميد الكلية، وبرئاسة الدكتورة رشا بروه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور طلاب كليات الصيدلة بجامعات الدلتا وحورس وسوهاج والمنيا والزقازيق.

وتضم هيئة تنظيم المؤتمر الدكتورودة غاده سامح سكرتير المؤتمر، الدكتور أحمد رمضان فيما يهدف الي حث الطلاب علي المشاركة فى البحث العلمي وتبني رؤيه مصر ٢٠٣٠ .

كما يتضمن المؤتمر ورش عمل عن الرنين النووى المغناطيسى ويحاضر فيها الدكتور حسين الصباغ مدير وحدة الرنين النووى المغناطيسى ، بييولوجيا الخلايا الجذعية من الحبل السرى يحاضرها الدكتورة فرحة الشناوى المشرف على مركز الخلايا الجذعية من الحبل السرى .
صيدلة المنصورة تنظم مؤتمرها السابع بمشاركة كليات الدلتا والصعيد
صيدلة المنصورة تنظم مؤتمرها السابع بمشاركة كليات الدلتا والصعيد
صيدلة المنصورة تنظم مؤتمرها السابع بمشاركة كليات الدلتا والصعيد
صيدلة المنصورة تنظم مؤتمرها السابع بمشاركة كليات الدلتا والصعيد
صيدلة المنصورة تنظم مؤتمرها السابع بمشاركة كليات الدلتا والصعيد

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لمدة 3 أيام

بتر قدم فتاة حاولت الانتحار أسفل مترو الأنفاق بـ حدائق المعادي

بث مباشر..مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال افريقيا

مظاهرات عارمة تجتاح تركيا والشرطة ترد بقنابل الغاز ..فيديو وصور

الزمالك يضع خطة الثأر من جورماهيا في برج العرب

لحظة انفجار قنبلة ذرية في ولاية نيفادا الأمريكية ..فيديو

حيوان بحري يصيب 80 شخصا على متن عبارة نفاثة

الزمالك يوافق على بيع نجمه لـ الإسماعيلي نهائيا

شاهد.. حرب يومية بين الهند وباكستان في باجا.. وأغرب طقوس حدودية بين بلدين

وكيل لاعبين يعرض نجم الإسماعيلي على مسئولي الزمالك

مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

تسمم أسرة كاملة بالمنوفية.. احتسوا سم الفئران بدلا من الشاي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

فيديو

محكمة ألمانية تأمر بسجن رجل مدى الحياة بسبب وجبة غداء
صاحب مشروع فابريكا: بدأت عملي كساعٍ وأصبحت مديرًا للشركة.. فيديو
أغلى سيارة في العالم تجد مشتريا بـ 18 مليون دولار..فيديو
شاهد.. كلب مسعور ينهش طفلاً بشبرا مصر
نورهان نبيل: أشخاص كثيرون يجهلون ثقافة عدم السخرية من الآخر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟