مستقبل وطن ينظم زيارة لـ 58 مصنعاً بالمنطقة الصناعية ببورسعيد

نظَّم حزب مستقبل وطن بالتنسيق مع أمانة المرأة ببورسعيد، زيارة لسيدات مبادرة "الست المصرية" الى منطقة 58 مصنعاً بالمنطقة الصناعية الواقعة جنوب المحافظة وذلك لتعريفهم بسوق العمل ولرؤية نماذج المشروعات الصغيرة علي أرض الواقع وذلك بحضور محمد النوسانى أمين التنظيم بالحزب، واعضاء هيئة مكتب المحافظة.





من جانبه قال محمد النوسانى : إنه فخور بأبناء محافظته من صغار المستثمرين الذين قدموا نماذج رائعة في الإرادة والتحدي وتحقيق الإنجاز في أسرع وقت ممكن من خلال النماذج المشرفة التي تمتلك المشروعات الصناعية سواء في المنطقة الحرة أو جنوب بورسعيد خاصة في مجمع الـ 58 مصنعا للصناعات الصغيرة والذي استطاع العديد من أصحاب هذه المشروعات الوصول لمرحلة الإنتاج والتصدير للأسواق الأوروبية في زمن قياسي.





واستمع وفد الزيارة، إلى شرح واف من مسؤلي المنطقة الصناعية عن طبيعة الأنشطة الاستثمارية المقامة في المنطقة، موضحين أن منطقة الـ 58 مصنعًا هي منطقة متخصصة في الصناعات المغذية وتشمل الملابس الجاهزة، وتصنيع الكارتون، والبلاستيك والجلود.





وأبدت سيدات المبادرة سعادتهم بهذه المشروعات، وما توفره من فرص عمل لأبناء بورسعيد ، مشيدين بجهود القيادة المصرية في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وجعله من أهم محاور التنمية في المرحلة القادمة.





وأشارت رباب الشناوى أمينة المرأة بالحزب، إلى أهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، مشيرة إلى أن الدولة تقديم كافة أنواع الدعم من خلال إستراتيجية شاملة تضم كافة الجهات والوزارات المعنية للنهوض بهذه المشروعات.



