ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأطباء: من يكتب الروشتة الطبية غير الطبيب يعرض نفسه للمساءلة القانونية

السبت 09/مارس/2019 - 05:43 م
صدى البلد
محمد غالى
قال الدكتور محسن عزام، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن يوجد اختلاف واضح بين كلية الطب قسم الطب الطبيعي، و كليات العلاج الطبيعي، التي لا تمس الطب بصلة، مضيفا أن العلاج الطبيعي تابعة للمهن الصحية والتمريض و أقسام التحاليل والأشعة وغيرها.

وأكد عزام في تصريحات لـ"صدي البلد" ان النقابة رفعت قضايا عدة بشأن هذه الواقعة، واخذنا أحكام نهائية بعدم أحقية المهن الصحية بالكشف أو بتشخيص او اعطاء العلاج المرضي، لان من يقوم بذلك الأطباء خريجي كليات الطب ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأوضح عضو المجلس، أن العلاج الحر داخل وزارة الصحة هو الذي يعطي الحق للعلاج الطبيعي التمادي في عمله بهذا الشكل، مضيفا اننا لن نخترع العجلة للعالم والموضع غير قابل للتفاوض.

وأضاف عزام، أنه تم إلغاء مؤتمر اليوم بالنقابة، لما رآه أطباء الطب الطبيعي أن المفاوضات مع وزارة الصحة ومجلس النواب، من الممكن أن تأتي بحلول ايجابية.

وأضاف عضو المجلس، أن الطبيب يدرس 7 سنوات بكليات الطب والمستشفيات الجامعية، ويدرس المواد المتعلقة بالإنسان وأجهزته الحيوية وغيرها من الأدوية اللازمة للعلاج، بالاضافة الى الزمالة والدراسات العليا أي ما يقرب من 10 سنوات دراسة حقيقية، ولا يتوقف بعد ذلك بل هو في حالة دراسة مستمرة مدى الحياة، والمساواة غير عادلة ولا نقلل من شأن أحد.

ترشيحاتنا

بث مباشر..مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال افريقيا

شاهد.. كلب مسعور ينهش طفلاً بشبرا مصر

الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو

19 شركة بقطاع الكهرباء تشارك فى الدورة الرمضانية ..صور

إحالة مسئول بالتضامن الاجتماعي وآخرين للجنايات لاتهامهم بالاتجار في الأطفال

الوزراء ينشر انفوجراف لأبرز المحطات في حياة الشهيد عبد المنعم رياض

حماس ترفع مستوى التفجيرات على حدود غزة لهذا السبب

الزمالك يطالب جروس بالمساواة والعدالة بين اللاعبين

قصة إصرار مصطفى النحاس على تطليق زوجته بعد 15 يوما.. تعرف على السبب

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش

مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

حيوان بحري يصيب 80 شخصا على متن عبارة نفاثة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

فيديو

فيديوجراف| مؤسسات الدولة تستجيب لـ 10 شكاوى عبر صدى البلد‎‎
الشرطة التركية تقمع مظاهرة نسائية في يوم المرأة..فيديو
فيديوجراف| لحظة سرقة المصلين في مسجد بالإسكندرية
محكمة ألمانية تأمر بسجن رجل مدى الحياة بسبب وجبة غداء
صاحب مشروع فابريكا: بدأت عملي كساعٍ وأصبحت مديرًا للشركة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟