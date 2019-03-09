الأطباء: من يكتب الروشتة الطبية غير الطبيب يعرض نفسه للمساءلة القانونية

قال الدكتور محسن عزام، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن يوجد اختلاف واضح بين كلية الطب قسم الطب الطبيعي، و كليات العلاج الطبيعي، التي لا تمس الطب بصلة، مضيفا أن العلاج الطبيعي تابعة للمهن الصحية والتمريض و أقسام التحاليل والأشعة وغيرها.



وأكد عزام في تصريحات لـ"صدي البلد" ان النقابة رفعت قضايا عدة بشأن هذه الواقعة، واخذنا أحكام نهائية بعدم أحقية المهن الصحية بالكشف أو بتشخيص او اعطاء العلاج المرضي، لان من يقوم بذلك الأطباء خريجي كليات الطب ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.



وأوضح عضو المجلس، أن العلاج الحر داخل وزارة الصحة هو الذي يعطي الحق للعلاج الطبيعي التمادي في عمله بهذا الشكل، مضيفا اننا لن نخترع العجلة للعالم والموضع غير قابل للتفاوض.



وأضاف عزام، أنه تم إلغاء مؤتمر اليوم بالنقابة، لما رآه أطباء الطب الطبيعي أن المفاوضات مع وزارة الصحة ومجلس النواب، من الممكن أن تأتي بحلول ايجابية.



وأضاف عضو المجلس، أن الطبيب يدرس 7 سنوات بكليات الطب والمستشفيات الجامعية، ويدرس المواد المتعلقة بالإنسان وأجهزته الحيوية وغيرها من الأدوية اللازمة للعلاج، بالاضافة الى الزمالة والدراسات العليا أي ما يقرب من 10 سنوات دراسة حقيقية، ولا يتوقف بعد ذلك بل هو في حالة دراسة مستمرة مدى الحياة، والمساواة غير عادلة ولا نقلل من شأن أحد.

