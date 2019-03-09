27 عاما لتربية بناتها بعد وفاة زوجها.. قصة كفاح تسطرها سعاد بنت المنوفية..صور

دائما ما تسطر المرأة المصرية نموذجا للكفاح بالعمل وتربية أولادهن وتحمل الكثير من الظروف من اجل مستقبل افضل، ومن أبرز تلك النماذج المشرفة الدكتورة سعاد الزاغ مدير ادارة الصيدلة بمديرية الصحة سابقا والتي خرجت لسن المعاش في فبراير الماضي تاركة وراءها سمعة طيبة يشهد لها الجميع.



ووراء الدكتورة سعاد الزاغ قصة كفاح عظيمة بعدما توفي زوجها في حادث بعد 5 سنوات من زواجهم ومنذ أكثر من 27 عاما تاركا لها ثلاث صغيرات اكبرهن كانت 3 سنوات واصغرهن طفلة رضيعة تبلغ 5 أشهر.



وقالت الدكتورة سعاد الزاغ لصدى البلد، أنها تزوجت في عام 1988 وكانت تعمل مع زوجها في دولة السعودية الا ان انقلب الحال في 1992 عندما كانوا في إجازة توفي زوجها بحادث تاركا لها 3 اطفال اكبرهن صفاء 3 سنوات ونورهان سنة و8 أشهر وبيان 5 أشهر لتواجه الحياة بمفردها حيث استمرت في العمل حتى عام 2000 بدولة السعودية وعادت الي مصر لتبدأ رحلة كفاحها.



وأَضافت، انها رفضت الزواج حيث لم تخطر الفكرة في بالها وعكفت علي تربية أطفالها بمساعده اشقائها ووالدها ووالدتها الا ان عبرت بهم الي بر الامان لتحصل نورهان علي كلية الالسن جامعة عين شمس وصفاء طيبية صيدلانية وحاصلة علي دبلومة تحاليل طبية وبيان طبيب مقيم بمعهد الكبد القومي،حاصلين علي اعلي الدرجات طول ايام دراستهن.



وتابعت، أن وقت وفاة زوجها كانت في ريعان شبابها تبلغ من العمر 32 عاما ولكنها واجهت المجتمع الذي كانت تخشى منه لعدة سنوات ولكن بعد ذلك اصبحت قوية لتواجه مجتمع ينظر الي الارملة بانها لن تكون قادرة علي تربية اولادها.



وأشارت، إلي انها واجهت العديد من الصعوبات في تربية اطفالها حيث كانت تذهب معهم الي الدروس واصبحت ام وصديقة لهم الي جانب عملي حيث تدرجت في العمل حتي شغلت منصب مدير ادارة الصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية.



ووجهت الزاغ، رسالة الي كل امراة ان تحافظ علي عملها حيث ان شغل المرأة مقدس وان تتقي الله في حياتها وتربية أولادها في كل كبيرة وصغيرة، موضحة ان المرأة اصبحت قادرة علي المنافسة والتفوق في المناصب القيادية.