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تعليم

جامعة أسوان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن لجمعية الطب التكاملي بالأقصر.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 05:38 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شارك وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب فى المؤتمر الدولى الثامن لجمعية الطب التكاملى والذى يقام بمدينة الأقصر خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الحالى ، ويتم إستكمال فعالياته غدًا "الأحد" بمستشفى أسوان الجامعى على مدار يومين وذلك بالتعاون مع جامعات أسيوط وبدر وجامعة النيلين السودانية .

وقد ضم وفد جامعة أسوان كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان الأسبق والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بأسوان ، والدكتور مصطفى الطيرى وكيل الكلية للتعليم والطلاب ، والدكتور عبدالله العبيدى مدير عام المستشفيات الجامعية بأسوان ، بجانب عدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية طب أسوان .

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد غلاب بأن الجامعة حريصة على المشاركة فى هذا المؤتمر الطبى الكبير الذى يناقش أسباب أمراض اضطرابات النوم وطرق علاجها ، ومشاكل الجهاز التنفسى، وأمراض الصدر والحساسية وكيفية التعامل معها وعلاجها .

وفى نفس السياق أضافت الدكتورة سوزان سلامة أستاذة أمراض الصدر بجامعة أسيوط والمشرف العلمى على قسم الصدر والعناية المركزة بكلية الطب بأسوان ورئيسة المؤتمر بأن عدد المشاركين فى المؤتمر تجاوز 100 طبيبًا ، علاوة على مشاركة رؤساء جامعات أسيوط وجنوب والوادى وأسوان والزقازيق وبدر ، بالإضافة إلى الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام إتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالى الأسبق ، والدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، والدكتور الفاتح البخاري ممثلًا عن جامعة النيلين .

وأوضحت سوزان سلامة بأن المؤتمر شهد العديد من ورش العمل عن مناظير الصدر الخاصة بالعناية المركزة ، وأجهزة التنفس الصناعي والمضاعفات المتوقعة ، وإضطرابات النوم والطرق المختلفة للعلاج .

فيما أشار الدكتور عبدالله العبيدى إلى أنه سيتم استكمال فعاليات المؤتمر غدًا فى مستشفى أسوان الجامعى وذلك على مدار يومين من خلال تنظيم عدد من ورش العمل حول استخدامات أجهزة السونار وإضطرابات النوم وتوقف التنفس أثناء النوم وأمراض الصدر .
جامعة أسوان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن لجمعية الطب التكاملي بالأقصر.. صور
جامعة أسوان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن لجمعية الطب التكاملي بالأقصر.. صور
جامعة أسوان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن لجمعية الطب التكاملي بالأقصر.. صور
جامعة أسوان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن لجمعية الطب التكاملي بالأقصر.. صور
جامعة أسوان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن لجمعية الطب التكاملي بالأقصر.. صور

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