تحصين 187 ألف ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ببنى سويف

واصل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف متابعته لسير العمل بالحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت مطلع فبراير الماضي وتم تمديدها إلى منتصف مارس الحالي، وتستهدف تحصين جميع الحيوانات الموجودة بكافة مراكز وقرى المحافظة.



