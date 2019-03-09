تحصين 187 ألف ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ببنى سويف

واصل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف متابعته لسير العمل بالحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت مطلع فبراير الماضي وتم تمديدها إلى منتصف مارس الحالي، وتستهدف تحصين جميع الحيوانات الموجودة بكافة مراكز وقرى المحافظة.
اتضح من التقرير اليومي"الذي تعده مديرية الطب البيطرى"أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها وترقيمها" منذ بداية الحملة في 2 فبراير الماضي وحتى 7 مارس الحالي "وصل إلى 187 ألفا و118 رأس، بواقع 161 ألفا و407 من الأبقار، و24 ألفا و70 من الجاموس، و1641 من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال الحملة تحت متابعة وإشراف من المحافظة ومن خلال التواصل اليومي مع مسؤولى قطاع الطب البيطري ببني سويف لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة بالكامل.