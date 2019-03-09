احترس .. هذه الأطعمة تزيد من نوبات الصداع

يعتبر الصداع من الأشياء المزعجة التي تحدث للعديد من الأشخاص، حيث قدم المعالج بالأعشاب محسن النادي بعض النصائح التي يجب ان يتجنبها المصاب بالصداع وخصوصا البعد عن الأطعمة التي تزيد من سوء نوبات صداع الشقيقة بسبب احتوائها على التايرامين tyramin مثل :



اللحوم المعلبة

الأفوكادو

الموز

الأسماك المعلبة

الباذنجان

منتجات الألبان ومنتجات الشدر.



كما توجد الأطعمة التي تخفف من سوء النوبات مثل :

اللوز

الشمر

الثوم

البقدونس

الأناناس الطازج

حبة البركة