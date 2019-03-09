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حوادث

مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين سقطت سيارتهم من ارتفاع 15 مترا بـ وادى الريان

السبت 09/مارس/2019 - 04:55 م
مصرع مهندس وإصابة
مصرع مهندس وإصابة 3 أخرين سقطت سيارتهم
الفيوم - نبيل أبو السعود
لقى مهندس مصرعه، وأصيب 3 آخرون فى حادث انقلاب سيارتهم الملاكى وسقوطها من ارتفاع 15 مترا على تبة رملية بمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم .

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من اللواء محمد مراد نائب مدير أمن الفيوم بالحادث.

تبين من التحقيقات أن الحادث وقع أثناء سير قائد السيارة رقم أ. ف . ط 182 قيادة رامى شهير فوزى (28 سنة ) موظف باحدى الشركات بالقاهرة بسرعة زائدة ليسقط من ارتفاع 15 مترا من اعلى تبة رملية فى محمية وادى الريان .

أسفر الحادث عن مصرع مايكل عاطف (28 سنة ) مهندس بالقاهرة وإصابة تامر ايهاب (28 سنة ) مدير شركة كمبيوتر بالقاهرة و رامز أندريا (28 سنة ) رجل أعمال بالقاهرة .

تم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق

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