البحث العلمي: مشروعات بحوث التطوير والابتكار بمثابة نداء لعلماء مصر

أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أنه خلال فتح باب التقدم لمشروعات بحوث التطوير ومشروعات الابتكار في إطار شهر العلوم المصري، والذي افتتح بدءًا من 4 مارس الجاري على أن محاولة لتجمع علماء مصر بكافة المجالات تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي.





وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الأكاديمية، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الأكاديمية حريصة كل الحرص على نداء العلماء إليها من خلال مبادراتها في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية، مثل مبادرة مشروعات بحوث التطوير ومشروعات الابتكار، وذلك بالتواصل مع جميع الوزارات والجامعات.





وأشار إلى أن التسويق العلمي في مصر إعلاميا غير كافي لذلك ستطلق الأكاديمية شركة قومية لرعاية الأكاديمية إعلامية لتكون اول شركة قومية للإعلام العالمي للمرة الأولى في مصر، المسؤولية لإظهار جهود البحث العلمي، بالتنسيق مع المنسق الوطني لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي (ايراسموس).





وتشهد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال شهر مارس، إقامة شهر العلوم المصري الذي يعقد للعام السادس علي التوالي في مارس من كل عام، وتنظمه الأكاديمية بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة، والمبادرات الشبابية والطلابية في كل محافظات مصر، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر.



