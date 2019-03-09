جمارك أسوان تحبط تهريب طائرتين تجسس

أحبطت جمارك أسوان برئاسة أحمد جعفر، محافولة تهريب طائرتين تجسس مزودتين بكاميرا تصوير وريموت كنترول، مع راكبة صينية الجنسية كانت مخبأة بأمتعتها الشخصية.



وتم تشكيل لجنة جمركية من ( إسراء محمد،أحمد على،عبدالله رزق، أحمد إبراهيم)، كما تم تحرير محضر بالواقعة واخطار مجدى عبدالحافظ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

