محافظ القليوبية: افتتاح وحدة أجهور الصغرى الصحية خلال أيام..فيديو وصور

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم السبت، عددا من المنشآت الطبية والصحية للوقوف على جاهزيتها للتشغيل قبل افتتاحها خلال الفترة المقبلة في مدينة القناطر الخيرية.



وشملت الجولة تفقد الوحدة الصحية بقرية بهادة والاطمئنان على جاهزيتها للافتتاح وتوافر العلاج وغرفة الطوارئ والعيادات والتى تم إنشاؤها بتكلفة 3 ملايين جنيه.



كما تفقد المحافظ الوحدة الصحية بأجهور الصغرى والمقرر افتتاحها خلال أيام وجاري استكمال أعمال الفرش وتوفير الأدوية والتطعيمات اللازمة وجه المحافظ ببدء التشغيل في أسرع وقت استعدادا للحملة القومية لتنظيم الأسرة.



كما وجه محافظ القليوبية وكيل وزارة الصحة بسرعة توفير الأطقم الطبية والإدارية للوحدات الصحية تمهيدا لدخولها الخدمة قريبا.