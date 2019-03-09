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تعليم

الجامعة الأمريكية تفتتح معرض "أهو دا اللي صار"

السبت 09/مارس/2019 - 05:10 م
صدى البلد
كريم عاطف
أحيت الجامعة الامريكية اليوم، ذكري ثورة 1919 بافتتاح معرض "اهو دا اللي صار" والذي نظمته كلية الفنون التطبيقية بالجامعة الأمريكية.

وتم خلال المؤتمر إلقاء الضوء على الدور الذي قامت به الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإحياء ذكرى ثورة 1919، حيث قام فريق من الجامعة بجمع وأرشفة الكلمات الأصلية لأغاني سيد درويش وثورة 1919 وحفظها وتسجيلها موسيقيا أيضا. كما سيتم مناقشة الدور الذي قام به طلاب قسم الفنون في معرضهم الفني عن ثورة 1919، ودور مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة في الحفاظ على تراث الثورة النادر من الصور والخرائط والكتب، وأرشفتها ورقمنتها.

المتحدثون في المؤتمر هم الدكتور علاء الدين إدريس، الرئيس الأكاديمي المشارك للبحث والابتكار والإبداع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور وائل المحلاوي، أستاذ مشارك بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة نجلاء سمير، أستاذ مشارك ممارس بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعمرو كامل، المدير المساعد بمكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة. يعقب المؤتمر جولة بمعرض الطلاب عن ثورة 1919.

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