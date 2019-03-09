فيديوجراف| مؤسسات الدولة تستجيب لـ 10 شكاوى عبر صدى البلد‎‎

عرض موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الأسبوع المنصرم، مجموعة من الشكاوى أرسلها مواطنون على الرقم المخصص لاستقبال الشكاوى على "واتس آب"، لعرضها على المسئولين الذين استجابوا لـ 10 مشكلات تم عرضها عليهم بمناطق مختلفة بالمحافظات.





وكان من ضمن هذه الاستجابات، تنظيم حي الهرم برئاسة العميد هاني بدوي عددًا من الحملات التي استهدفت القضاء على الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع، وإزالة التعديات على حرم الطريق العام.



