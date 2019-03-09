ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فيديو جراف

فيديوجراف| مؤسسات الدولة تستجيب لـ 10 شكاوى عبر صدى البلد‎‎

السبت 09/مارس/2019 - 05:44 م
صدى البلد
إمام رمضان
عرض موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الأسبوع المنصرم، مجموعة من الشكاوى أرسلها مواطنون على الرقم المخصص لاستقبال الشكاوى على "واتس آب"، لعرضها على المسئولين الذين استجابوا لـ 10 مشكلات تم عرضها عليهم بمناطق مختلفة بالمحافظات. 

وكان من ضمن هذه الاستجابات، تنظيم حي الهرم برئاسة العميد هاني بدوي عددًا من الحملات التي استهدفت القضاء على الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع، وإزالة التعديات على حرم الطريق العام.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056.

ترشيحاتنا

أقدم امرأة على وجه الأرض.. تعرف على سر طول عمرها

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش

محسن صالح عن ميدو: قائد شجاع وموهوب

إحالة مسئول بالتضامن الاجتماعي وآخرين للجنايات لاتهامهم بالاتجار في الأطفال

خلعت دبلة الزواج: شائعات تزعم طلاق ريهام حجاج

الكشف عن أسباب استبعاد ثنائي الزمالك من المنتخب

أيمن يونس يوجه رسالة إلى ميدو بعد تعادل الوحدة والهلال

وكيل لاعبين يعرض نجم الإسماعيلي على مسئولي الزمالك

حكاية أول سفيرة مصرية.. عائشة راتب درست الآداب لمدة أسبوع وانتقدت مبارك بسبب الفقراء

فصل مروجي الشائعات من العمل وحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه..مشروع قانون

اغلاق مطار نيوآرك بولاية نيوجيرسي بعد حريق على متن طائرة

قطع حبيبته السابقة ووضعها في حقيبة سفر.. جريمة مروعة في أستراليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

فيديو

فيديوجراف| مؤسسات الدولة تستجيب لـ 10 شكاوى عبر صدى البلد‎‎
الشرطة التركية تقمع مظاهرة نسائية في يوم المرأة..فيديو
فيديوجراف| لحظة سرقة المصلين في مسجد بالإسكندرية
محكمة ألمانية تأمر بسجن رجل مدى الحياة بسبب وجبة غداء
صاحب مشروع فابريكا: بدأت عملي كساعٍ وأصبحت مديرًا للشركة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟