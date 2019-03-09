ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محكمة ألمانية تأمر بسجن رجل مدى الحياة بسبب وجبة غداء

السبت 09/مارس/2019 - 05:11 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
بثت قناة "يورونيوز" تقرير حول قضية حكمت خلالها المحكمة الألمانية بالسجن مدى الحياة للمتهم بسبب شطيرة.

حيث أكد التقرير، أن المحكمة أصدرت ذلك الحكم علي رجل يبلغ 57 عاما بتهمة الشروع في القتل، حيث رصدت كاميرات المراقبة وهو يضع مادة تشبه المسحوق، اتضح فيها إنها سم في شطيرة أحد زملائه في العمل.

حيث أكدت شرطة المدينة، أن المجني عليه لاحظ أمر غريبا في طعام الغداء، دفعته ليبلغ رؤسائه في العمل.

وأضافت الشرطة، أنهم لم يعرفوا دوافع المتهم لارتكاب تلك الجريمة، ولكنهم وجدوا مواد كيميائية سامة داخل شقة المتهم، مثل الزئبق والرصاص.

ترشيحاتنا

الزمالك يضع خطة الثأر من جورماهيا في برج العرب

الزمالك يراوغ بشأن مواجهة المقاولون ويطير إلى الجزائر الجمعة المقبل

صاحب مشروع فابريكا: بدأت عملي كساعٍ وأصبحت مديرًا للشركة.. فيديو

من المرج لـ حلوان.. شمس تعلم الناس خبايا المترو: ده لعبتي

حداد الشرقية.. اغتصب طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات وتخلص منه في حديقة القرية

باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي

مصادر: الجبلاية تقترب من الاستجابة لطلب الزمالك تأجيل لقاء المقاولون

حكاية أول سفيرة مصرية.. عائشة راتب درست الآداب لمدة أسبوع وانتقدت مبارك بسبب الفقراء

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لمدة 3 أيام

مصطفى أشرف: صديقتي الوحيدة انتحرت بسبب التنمر.. فيديو

بعد فشل وقفة الإخوان أمام الأمم المتحدة.. خبير: جعجعة لن يستمع لها العالم.. فيديو

إحالة المتهمين باختلاس 3 ملايين جنيه في قضية مخازن شركة الكهرباء للجنايات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

فيديو

محكمة ألمانية تأمر بسجن رجل مدى الحياة بسبب وجبة غداء
صاحب مشروع فابريكا: بدأت عملي كساعٍ وأصبحت مديرًا للشركة.. فيديو
أغلى سيارة في العالم تجد مشتريا بـ 18 مليون دولار..فيديو
شاهد.. كلب مسعور ينهش طفلاً بشبرا مصر
نورهان نبيل: أشخاص كثيرون يجهلون ثقافة عدم السخرية من الآخر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟