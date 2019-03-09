محكمة ألمانية تأمر بسجن رجل مدى الحياة بسبب وجبة غداء

بثت قناة "يورونيوز" تقرير حول قضية حكمت خلالها المحكمة الألمانية بالسجن مدى الحياة للمتهم بسبب شطيرة.



حيث أكد التقرير، أن المحكمة أصدرت ذلك الحكم علي رجل يبلغ 57 عاما بتهمة الشروع في القتل، حيث رصدت كاميرات المراقبة وهو يضع مادة تشبه المسحوق، اتضح فيها إنها سم في شطيرة أحد زملائه في العمل.



حيث أكدت شرطة المدينة، أن المجني عليه لاحظ أمر غريبا في طعام الغداء، دفعته ليبلغ رؤسائه في العمل.



وأضافت الشرطة، أنهم لم يعرفوا دوافع المتهم لارتكاب تلك الجريمة، ولكنهم وجدوا مواد كيميائية سامة داخل شقة المتهم، مثل الزئبق والرصاص.