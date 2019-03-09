وزير التعليم : درجات أولى ثانوي لن تضاف لمجموع الثانوية التراكمية

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الصف الأول الثانوي في الثانوية التراكمية ، سيكون تجريبيا (درجاته لا تضاف للمجموع) بالنسبة لجميع الدفعات وليس لدفعة العام الحالي فقط .



وقال الوزير في تصريحات صحفية له اليوم ، أنه بالنسبة لدفعة العام الدراسي الحالي ، فقد أكدنا مرارا و تكرارا ان الامتحانات تجريبية بدون درجات لامتحانات يناير ومارس ، بينما ستكون امتحانات مايو و يونيو بدرجات غير مضافة للمجموع ، وسيتم احتساب النجاح بحصول الطالب على 50% من الدرجات .



وأكد شوقي أن الهدف من الامتحانات تدريب الطلاب على شكل ونظام الأسئلة الجديدة الذي يقوم على قياس الفهم و ليس الحفظ .