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تعليم

وزير التعليم : درجات أولى ثانوي لن تضاف لمجموع الثانوية التراكمية

السبت 09/مارس/2019 - 05:07 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الصف الأول الثانوي في الثانوية التراكمية ، سيكون تجريبيا (درجاته لا تضاف للمجموع) بالنسبة لجميع الدفعات وليس لدفعة العام الحالي فقط .

وقال الوزير في تصريحات صحفية له اليوم ، أنه بالنسبة لدفعة العام الدراسي الحالي ، فقد أكدنا مرارا و تكرارا ان الامتحانات تجريبية بدون درجات لامتحانات يناير ومارس ، بينما ستكون امتحانات مايو و يونيو بدرجات غير مضافة للمجموع ، وسيتم احتساب النجاح بحصول الطالب على 50% من الدرجات .

وأكد شوقي أن الهدف من الامتحانات تدريب الطلاب على شكل ونظام الأسئلة الجديدة الذي يقوم على قياس الفهم و ليس الحفظ .

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