شوقي : غدا توزيع شرائح محمول على طلاب أولى ثانوي لعقد الامتحانات عبر التابلت

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تسليم طلاب اولى ثانوي شريحة محمول لتسهيل عملية الاتصال للانترنت بدءا من غد الأحد .



وأوضح الوزير في تصريحات صحفية له أن هذا الإجراء يأتي لتسهيل عملية أداء الامتحانات المقرر بدؤها لطلاب اولى ثانوي من يوم 24 مارس 2019 ، عن طريق أجهزة التابلت ، بغض النظر عن مدى جاهزية المدارس بشبكات الانترنت من عدمه.



وأكد الوزير أن الامتحانات ستكون موحدة علي مستوي الجمهورية ، وذلك لأسباب فنية ولكن مع اختلاف ترتيب الأسئلة من طالب لآخر.

