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تعليم

شوقي : غدا توزيع شرائح محمول على طلاب أولى ثانوي لعقد الامتحانات عبر التابلت

السبت 09/مارس/2019 - 05:13 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تسليم طلاب اولى ثانوي شريحة محمول لتسهيل عملية الاتصال للانترنت بدءا من غد الأحد .

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية له أن هذا الإجراء يأتي لتسهيل عملية أداء الامتحانات المقرر بدؤها لطلاب اولى ثانوي من يوم 24 مارس 2019 ، عن طريق أجهزة التابلت ، بغض النظر عن مدى جاهزية المدارس بشبكات الانترنت من عدمه.

وأكد الوزير أن الامتحانات ستكون موحدة علي مستوي الجمهورية ، وذلك لأسباب فنية ولكن مع اختلاف ترتيب الأسئلة من طالب لآخر.

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