شوقي : غدا توزيع شرائح محمول على طلاب أولى ثانوي لعقد الامتحانات عبر التابلت

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تسليم طلاب اولى ثانوي شريحة محمول لتسهيل عملية الاتصال للانترنت بدءا من غد الأحد .
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية له أن هذا الإجراء يأتي لتسهيل عملية أداء الامتحانات المقرر بدؤها لطلاب اولى ثانوي من يوم 24 مارس 2019 ، عن طريق أجهزة التابلت ، بغض النظر عن مدى جاهزية المدارس بشبكات الانترنت من عدمه.
وأكد الوزير أن الامتحانات ستكون موحدة علي مستوي الجمهورية ، وذلك لأسباب فنية ولكن مع اختلاف ترتيب الأسئلة من طالب لآخر.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية له أن هذا الإجراء يأتي لتسهيل عملية أداء الامتحانات المقرر بدؤها لطلاب اولى ثانوي من يوم 24 مارس 2019 ، عن طريق أجهزة التابلت ، بغض النظر عن مدى جاهزية المدارس بشبكات الانترنت من عدمه.
وأكد الوزير أن الامتحانات ستكون موحدة علي مستوي الجمهورية ، وذلك لأسباب فنية ولكن مع اختلاف ترتيب الأسئلة من طالب لآخر.