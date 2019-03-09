فى يوم الشهيد.. أعمال فنية سجلت بطولات أبطال مصر.. نسر الصعيد الأحدث.. واستشهاد ضابط سر الخلية .. والطريق الى إيلات يروى قصة تحد مثيرة

إسماعيلية رايح جاى لم ينس الشهداء

الرصاصة لاتزال فى جيبى والعمر لحظة اهم الأعمال



يصادف اليوم 9 مارس يوم الشهيد المصرى ، ورغم ان مصر عل مدار تاريخها فقدت ومازالت تفقد، الشهداء الذين يقدمون أرواحهم لحماية الوطن ، الا ان الاعمال السينمائية والتليفزيونية لم تقدم أعمالً فنية تليق بهؤلاء الابطال لأن عددا كبيرا من الاعمال لم يتطرق الى قصص حياة هؤلاء لابطال ، والبعض الاخر اكتفى بتقديمهم فى أدوار ليست رئيسية ، ونرصد خلال السطور التالية بعض الاعمال الدرامية التى قام صناعها بتلسيط الضوء على نماذج من هؤلاء الابطال.



كان مسلسل نسر الصعيد أحدث الاعمال الفنية التى ألقت الضوء على نموذج الضابط الشهيد الذى خدم وطنه فى القوات المسلحة ، من خلال الشخصية التى قدمها الفنان أحمد خالد صالح ، والعمل قام ببطولته محمد رمضان ووفاء عامر ودرة وعايدة رياض وعائشة بن أحمد ، وتم عرضه خلال شهر رمضان الماضى.



والقى فيلم الخلية الضوء على التضحيات التى يقوم بها ضباط الشرطة ضد الجماعات الارهابية والمتطرفين الذين يحاولون العبث فى أمان الوطن ، من خلال شخصية ضابط يعمل فى القوات الخاصة بعدما جسد الدور الفنان أحمد صفوت ، وكان إستشهاده فى الجزء الاول من العمل دافعا لبطل الفيلم احمد عز للانتقام من هؤلاء الارهابيين لتتصاعد احداث الفيلم.



ورغم ان فيلم إسماعيلية رايح جاى يعد من الاعمال الكوميدية ، الا انه القى الضوء أيضًا على وفاة شقيق البطل "محمد فؤاد " ، والذى إستشهد خلال الاحداث من أجل حماية الوطن .



ولعل فيلم الطريق الى إيلات الذى قام ببطولته عدد كبير من الفنانين من أكثر الاعمال التى سردت بطولات بعض الضباط المصريين الذين إستشهدوا فدءًا للوطن ، حيث جاءت الاحداث عن عملية عسكرية حقيقية استهدفت موقعا بحريا مهما للعدو الاسرائيلى فبيل حرب أكتوبر ، وقد وضع صناع الفيلم وعلى راسهم المخرجة إنعام محمد على صور الابطال الحقيقين فى نهاية العمل تكريماُ لهم.



وهناك عدد كبير من الاعمال الاخرى التى تحدثت عن بطولات بعض الشهداء خلال حرب أكتوبر ومنها الرصاصة لاتزال فى جيبى والعمر لحظة والوفاء العظيم.