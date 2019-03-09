طب بشري سوهاج تحتفل بتخريج دفعتها الـ٢٣

شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، حفل تخريج الدفعة ٢٣ من كلية الطب البشري يصاحبه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب البشري، والدكتور حسان النعماني وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور اسامة الشريف وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور أحمد فوزي نقيب الأطباء بالمحافظة، وذلك بقاعة احتفالات قناه السويس بالجامعة الجديدة.





وقال "عزيز" في بداية كلمته إن الجامعة تحتفل اليوم بتخريج المتميزين من أبنائها بكلية الطب، موجهًا رسالة تهنئة لاولياء الأمور الذين كافحوا من أجل الوصول الي هذا اليوم ، كما وجه "رئيس الجامعة" رسالة شكر لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وأيضًا ادارة الكلية، الذين ساهموا في تخريج دفعة جديدة من الأطباء المتميزين، معلنًا عن تعيين ١٢١طبيبًا مقيم و١٢ معيد من خريجي الدفعة التي يبلغ عددها ١٩٥طالبًا وطالبة.





وحث "رئيس الجامعة" الطلاب في كلمته علي أن لا ينسوا أن مهنة الطب مهنة إنسانية في المقام الأول، معربًا عن سعادته بتفوقهم وتميزهم، متمنيًا لهم دوام النجاح في المستقبل.





وقال "صفا "إن هذا يوم الحصاد للجامعة فهي تقدم العديد من الخدمات للمجتمع، واهم خدمه هي توفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل من أطباء ومهندسين، وغير ذلك من التخصصات، وحث الطلاب الخريجين علي استكمال الدراسات العليا وعدم الاكتفاء بالبكالوريوس.





وقال "عبد الخالق" إن هذا اليوم يعد بداية الرحلة لتحقيق النجاح والتميز، موجهًا شكره لإدارة الجامعة علي الدعم اللا محدود في مساندتها للعملية التعليمية داخل الكلية ، وأيضًا في تحسين وتطوير الخدمة العلاجية والطبية بالمستشفي الجامعي.





واكد كلًا من "النعماني" و"الشريف" علي أهمية الاحتفال بيوم التخرج فهو يوم لا ينسي لطلابنا الخريجين بعد سنين من الكفاح والجهد طوال الدراسة، موجيهين الشكر لأسر الخريجين على جهودهم الناجحة في دعم أبنائهم ليتخرجوا وينطلقوا إلى خدمة وطنهم.





ومن الجدير بالذكر أنه أدي طلاب الدفعة ٢٣ من كلية الطب البشري قسم الاطباء أمام نقيب الاطباء ، كما تم تكريم الأوائل والخريجين والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية بالكلية علي مدار العام.



