الريشة الطائرة يشارك ببطولة أفريقيا في نيجيريا

وافق مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، على مشاركة لاعبي منتخبنا الوطني في بطولة أفريقيا للكبار، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 وحتى 28 أبريل المقبل.



ومن المقرر، أن يعلن اتحاد اللعبة عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة خلال الأيام المقبلة.



وخاض لاعبو منتخبنا بطولتين دوليتين خلال الأيام الماضية وهي بطولتي أوغندا وكينيا على الترتيب.



ويسعى اللاعبين من خلال مشاركتهم في البطولات الدولية والقارية للارتقاء بتصنيفهم العالمي سعيًا لحجز بطاقة التأهل للأولمبياد المقبلة المقرر إقامتها بطوكيو صيف 2020.