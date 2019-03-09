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أخبار البلد

رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء: مشروع قانون العمل تحد كبير للعمال

السبت 09/مارس/2019 - 05:46 م
صدى البلد
محمد غالى
حرص عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، و نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على عقد لقاءات دورية مع العمال لمعايشة ما تعانيه الطبقة العاملة من مشكلات، مشيرا إلى أن ذلك يساعد كثيرا في وضع حلول عملية لتلك المشكلات عن طريق التفاوض والمناقشة وفتح آفاق الحوار.

وأكد عبد المنعم الجمل، أن قوة العمل في مصر تتعدى 36 مليون عامل وأسرهم، لذلك فإنهم مرتبطين بكافة التشريعات التي يتم إقرارها لذا فإن كل تشريع يجب أن يكون هناك دور للعمال فيه.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أن مشروع قانون العمل الحالي الموجود في مجلس النواب حاليا تحدي كبير، لاسيما في ظل اتجاه بعض رجال الأعمال للسيطرة على القانون من خلال امتيازات على حساب الطبقة العاملة، إلا أننا نراهن على البرلمان في إحداث التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ( عمال _ أصحاب عمل _ حكومة).

أشار عبد المنعم الجمل، إلى قانون المحليات وما سيترتب عليه من إجراء انتخابات محلية، مشددا على أهمية وجود تمثيل قوى للعمال في المجلس المحلية مما سيكون له دور كبير في خدمة الطبقة العاملة، مضيفا أن التعديلات أخذت مسارها الطبيعي داخل البرلمان، لافتا إلى أن الدستور ليس قرأنا وتعديله وارد متى اقتضت الضرورة لذلك.

وشدد الجمل، على أهمية المشاركة العمالية في التعديلات الدستورية، لأن العامل ليس أسير شركته ومصنعه ولكن العامل يعبر عن الشارع وكل ما يهم المصريين، لذا على كل العمال الدعوة للمشاركة بفعالية في تلك التعديلات.

وجاء ذلك خلال الملتقى القيادي النقابي الذي تنظمه النقابة العامة، والذي عقد في محافظة الإسكندرية، لقطاع شمال الدلتا (الإسكندرية _ البحيرة _ كفر الشيخ).

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