إعادة تدوير 1450 طن قمامة يوميا في المحلة.. صور

واصلت تجربة إدارة المخلفات الصلبة نجاحاتها فى إعادة الحياة والعمل بمصنع تدوير القمامة بمدينة المحلة بالغربية، ونجح المصنع في التخلص بشكل بيئي من أكثر من 120 ألف طن قمامة متراكمة، وإعادة تدوير أكثر من 1450 طنًا يوميا حفاظا على صالح حياة وأرواح أبناء ومواطني المدينة العمالية خلال 4 أشهر الماضية.



وانتقلت عدسة "صدى البلد" إلى المصنع بمدخل طريق قرية الجابرية، تبين من المعاينة الأولية زيادة معدلات إنتاج مصنع تدوير القمامة لأكثر من 1000 طن سماد عضوي و800 طن من الأر دي إف بمعدل يومي فضلا عن الدفع بالعشرات من فرص العمل للشباب والفتيات داخل المصنع والقدرة على تشغيل معدات التدوير وصيانة كافة المعدات على مستوي مساحة 10 أفدنة.



"الله الحمد لله ربنا كرمنا من وسع وبدأنا شغلنا خلال 5 أشهر الماضية فى المصنع بكل جديه سعيا في إنجاح تجربة إدارة المخلفات الصلبة بموجب الاستعانة بمهندسين متخصصين فى مجال التدوير فضلا عن التأكيد على ضرورة توفير فرص العمل للشباب والأيدي العاملة" .. بتلك الكلمات التقط خيط الحديث المحاسب ممدوح العوضي مدير شركة أسيو ترانس والمسئول الإداري بمصنع التدوير لافتا إلى أنه أعطى توجيهاته إلى زملائه على ضرورة العمل لأكثر من 16 ساعة يوميا بموجب الانتهاء من فرز وتدوير ما يقرب من 800 طن من أكوام وتلال القمامة بشكل أولي.



وأضاف أنه يتم الانتهاء من غربلة أكثر من 1400 طن من مخلفات الأسمدة العضوية والتدوير أكثر من 890 طنا من مخلفات قش الأرز فضلا عن رفض إدارة المصنع استلام أى نقلات مختلط بها الطيور والحيوانات النافقة والنفايات الطبية الخطرة كونها قد تسبب فى إلحاق إضرار بالعاملين داخل المصنع.



وأضاف المسئول الإداري أنه تم فتح فرص عمل للشباب والتوفير أكثر من 150 فرصة عمل للشباب والفتيات، قائلا: "كل الشكر للقادة التنفيذيين ومحافظ الغربية ورئيس مجلس مدينة المحلة على دعمهم المستمر فى رفع كفاءة إنتاجية المصنع والنهوض بكافة خدمات تلبية لخدمات المواطنين".



في المقابل أصدر اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته إلى المهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة حاليا بتشكيل لجنة فنية تحت إشراف المحاسب محمد الشرقاوي نائب رئيس مجلس المدينة لمتابعة أداء شركة أسيوترانس المسؤولة عن أعمال إدارة وتدوير المصنع فضلا على التأكيد من معالجة وتدوير كميات يومية تتراوح ما بين " 450 – 600 " طن يوميا أولا بأول.



وأعطي محافظ الغربية توجيهاته بضرورة التعاقد مع أحد المقاولين المسؤولين عن نقل أكثر من 200 ألف طن متراكم على مساحة 4 أفدنة خارج الموقع المخصص للتدوير بموجب نقلها إلى مدفن السادات والتخلص منها بيئيا بشكل آمن.



وأشار محافظ الغربية إلى أهمية توفير الدعم الكامل لشركة "أسيو ترانس" سعيا فى رفع كفاءة القدرة التشغيلية للعمالة داخل المصنع الذي يعد نواة حقيقية لتوفير فرص عمل لكافة أبناء ومواطني المدينة العمالية، لافتا أن المحافظة تعاقدت مع الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بوزارة البيئة لرفع كفاءة القدرة التشغيلية بمصنع التدوير من خلال الدعم بخط تدوير إضافي ومعدات بقيمة 5 ملايين جنيه.

