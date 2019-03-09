السجن 6 سنوات لـ معاون مباحث المقطم لاتهامه بالتزوير وتلفيق محضر لـ سيدة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة معاون مباحث قسم شرطة المقطم بالسجن 6 سنوات لاتهامه بالتزوير وتلفيق محضر لمواطنة.
بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي نيابة جنوب القاهرة بلاغًا من ربة منزل تتهم ضابطاً بقسم شرطة المقطم، بالتزوير في محرر رسمي عن طريق تحريره "محضر ملفق" يتهمها بالإتجار في الهيروين.
وكان المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة فى سبتمبر الماضى قرر حبس معاون المباحث 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تلفيق محضر إتجار فى الهيروين لربة منزل، بعد أن أدانته تحريات مباحث الأمن العام، بالتزوير فى محررات رسمية، وتلفيق المحضر وإحالة القضية إلى الجنايات.