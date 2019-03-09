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الشرطة التركية تقمع مظاهرة نسائية في يوم المرأة..فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 05:39 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرضت فضائية "أكسترا نيوز" فيديو لقمع الشرطة التركية المظاهرات النسائية تزامنا مع اليوم المرأة العالمي.

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع علي النساء في مدينة "إسطنبول" خلال المظاهرات السلمية الاحتجاجية التي تدعو لإسقاط النظام.

كشفت وسائل الإعلام العالمية، من خلال فيديوهات تم بثها عن مدى القمع الذي تمارسه السلطات التركية علي معارضيها دون التفرقة بين عسكري ومدني أو رجل وامرأة.

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