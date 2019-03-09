البيئة تتابع إزالة آثار حريق مركب سياحي بالمعادي

تابعت وزارة البيئة إجراءات إزالة التلوث الناتج عن حادث حريق مركب سياحي على شاطئ النيل بالمعادي، حيث توجهت لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى والإدارة المركزية لإدارة الأزمات البيئية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لليوم الثاني على التوالي لمتابعة الموقف والإجراءات المتخذة.



وتأكدت اللجنة من استمرار أعمال فرد الحواجز حول المركب لمنع تسرب السولار من المركب وانتشاره باتجاه التيار، والتأكيد علي ملاك المركب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتأمين اعمال تعويم المركب لعدم تسرب أي تلوث زيتي أثناء التعويم.



كما تم تحرير محضر بشرطة البيئة بسبب التلوث الناتج عن المركب، وجاري المتابعة لإزالة التلوث تماما واتخاذ الإجراءات القانونية وتقدير قيمة الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث.