هاري كين يصل لهدفه الـ 200 في تاريخه مع توتنهام والأسود الثلاث

سجل هاري كين نجم توتنهام الهدف الأول لفريقه على مضيفه ساوثهامبتون في الخامسة مساء اليوم بملعب "سانت ميريز" ضمن منافسات الجولة الـ 30 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





ليصل كين إلى 200 هدف في تاريخه مع ناديه توتنهام ومنتخب بلاده إنجلترا حسب شبكة "اوبتا" للإحصائيات.



