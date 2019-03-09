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رياضة

هاري كين يصل لهدفه الـ 200 في تاريخه مع توتنهام والأسود الثلاث

السبت 09/مارس/2019 - 05:45 م
صدى البلد
أحمد هاني
سجل هاري كين نجم توتنهام الهدف الأول لفريقه على مضيفه ساوثهامبتون في الخامسة مساء اليوم بملعب "سانت ميريز" ضمن منافسات الجولة الـ 30 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ليصل كين إلى 200 هدف في تاريخه مع ناديه توتنهام ومنتخب بلاده إنجلترا حسب شبكة "اوبتا" للإحصائيات.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب "البريميرليج" برصيد 61 نقطة ويغادر سباق المنافسة على حصد اللقب "إكلينيكيًا"، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة، ويطمح لحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز آماله في البقاء.

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