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رياضة

ننشر تفاصيل الأزمة الصحية لـ شوبير

السبت 09/مارس/2019 - 05:49 م
صدى البلد
ريهام بكير - نور عادل
تعرض أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المصري، إلى أزمة صحية خلال أحد اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم السبت في مقر الجبلاية.

وارتفع ضغط أحمد شوبير خلال وجوده في اتحاد الكرة وهو الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى، من أجل تلقي الإسعافات الأولية.

وحصل أحمد شوبير على الإسعافات الأولية في المستشفى وتم نقله إلى منزله.

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