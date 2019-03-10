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هنا عاشت أم المصريين.. علاقة صفية زغلول بـ جمهورية زفتى.. فيديو وصور

الأحد 10/مارس/2019 - 08:00 ص
صدى البلد
أحمد على
سيدة عرفها جموع الشعب المصري بمختلف طوائفه وفئاته طوال قرابة المائة عام منذ إعلان ثورة 1919 م وإعلان استقلال جمهورية زفتى عن الاحتلال الإنجليزي وفساد العائلة الملكية، فكانت "أم المصريين " صفية هانم مصطفي فهمي عاشت فى الفترة ما بين "1878م – 1946 م " والتى تعد إبنه مصطفي فهمي باشا والى وهو من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف البلد نظام الوزارة في أوائل القرن التاسع عشر فيما لقبت ب"صفية زغلول" عقب زواجها من صاحب النضال السياسي "سعد باشا زغلول " والذي كان له باع كبير على مستوى السياسي فى فترة ولايته وقيادته لحزب الوفد وتأسيسه لمبادرة الوقوف فى وجه الطغيان".

وعاشت " أم المصريين " كالرائدة للدفاع عن حقوق المرأة المصرية والعمل سويا فى مجال السياسة، بعدما استطاعت الوقوف وتأسيس أول مسيرة نسائية خلال بدء تدشين فعاليات ثورة 1919، وكان لها دور بارز في الحياة السياسية المصرية.

ولدت لعائلة ارستقراطية فوالدها هو" مصطفى فهمى باشا" ذو أصول تركية، والذي يعد من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزراة بمصر في أوائل القرن التاسع عشر، كما حملت لواء الثورة عقب نفى زوجها الزعيم سعد زغلول إلى جزيرة سيشل، وساهمت بشكل مباشر وفعال في تحرير المرأة المصرية وخلع النقاب فى أوائل 1921 م،  إلا أن المندوب البريطاني امتنع عن إعادته، ولكن بعد حملها لواء الثورة بعد نفي زوجها فكر المندوب البريطاني في الأمر.

وانتقلت "صدي البلد " إلى قرية مسجد وصيف التابعة لمركز زفتى فى قلب محافظة الغربية، والكائنة بطريق " زفتي – ميت غمر – القاهرة الزراعي" لرصد ما تبقي من قصص وروايات عائلة صفية هانم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فوجدنا بقايا أطلال سرايا ومنازل عائلتها بعزبتي صفية هانم وسعد باشا التى تغير معالمها بالكامل، بعدما تحولت شوارع القرية إلى محلات وورش يدوية تزامنا مع مرور المئوية الأولي للثورة 1919م والتي تلاحم خلالها عنصري الأمة المصرية كالمسلمين وأقباط لمواجهة طغيان الاحتلال الإنجليزي.

"كانت صفية تخرج في المظاهرات وتلقي خطابات تُشغل الحماس في نفوس المصريين، وتدفعهم على المضي قدمًا، وكان لها أثر كبير في ظهور الشعارات والتنديدات حتى أن أول الشهداء في تلك المظاهرات كانت من النساء، مما أشعل الغضب في النفوس".. بتلك الكلمات تحدث اللواء جمال زغلول أحد أحفاد عائلة "سعد باشا زغلول"، مؤكدا أن صفية هانم زغلول رافقت زوجها فى كافة مراحل النضال السياسي، ولم تتوان للحظة عن توعية وتثقيف فتيات وسيدات المجتمع المصري.

وأعلن "زغلول" عن حزنه العميق وبرفقته أبنائه وأعمامه لهدم بعض الورثة وطمس معالم سرايا "صفية هانم" وزوجها "سعد باشا"، لافتا بقوله "لم يتبقي من معالم وتراث حياتهما سوي محطة قطار سعد باشا زغلول وبعدم ساحات وحدائق السرايات التى تقع وسط مساحات زراعية منزرعة على مساحة أكثر من 10 أفدنة".

وتابع بقوله " تأسيس جمهورية زفتى وعقد اجتماعات داخل فيلا سعد باشا وزوجته كانت نواه الشرارة الأولي لانطلاقه ثورة 1919 م وتأسيس جمهورية زفتي فى 23 مارس لسنة 1919 م وتنصيب يوسف بيه الجندي رئيسا لها " .

واستشهد محمد حسن أحد ابناء قرية " مسجد وصيف" أن مركز ومدينة زفتي تم محاصرته من قوات انجليزيه وتم فك الحصار بعد مفاوضات مع قائد القوات لم يكن استقلال المدينة ماديا بل كان استقلال معنوي وتحفيز جميع ربوع مصر بأهمية مقاومة الاحتلال الإنجليزي، فضلا عن استقلال بعض مدن فارسكور والمنيا.

وأشار "حسن " إلى أن صفية زغلول كالزعيمة، ولعبها دور القيادة مثل زوجها، لذلك غير رأيه وقرر الموافقة على نفيها مع، ولكن صفية هي الأخرى قامت بتغيير رأيها عندما شعرت أن واجبها تجاه وطنها أكبر وأعظم من واجبها تجاه زوجها وأن وطنها يحتاج إليها أكثر.

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