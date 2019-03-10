ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. انطلاق حملات تنظيم الأسرة بالقليوبية

الأحد 10/مارس/2019 - 01:00 ص
اليوم انطلاق حملات
اليوم انطلاق حملات تنظيم الأسرة بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
قال الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، إن الحملة القومية لتنظيم الأسرة بالقليوبية، تنطلق اليوم، مشيرا إلى أنه تم تقسيم المحافظة على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى من يوم 10 إلى 14 مارس في إدارات (بنها – كفر شكر – شبين القناطر – القناطر الخيرية – قليوب – شبرا شرق - العبور) وتواصل الحملة أعمالها بالمرحلة الثانية إبتداءا من يوم 17 الي 21 مارس في إدارات ( طوخ – الخانكة – شبرا غرب– قها).

وأكد المحافظ أن الحملة تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني على مستوى المحافظة مع تحسين الخصائص السكانية لهم وتنمية مفهوم الأسرة الصغيرة، ورفع معدل الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصرف الأدوية بالمجان من خلال العيادات الثابتة، والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة مطالبا جميع السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق والتعاون وتوفير كل ما يلزمه القائمين على الحملة للقيام بمهامهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، إن المحافظة تعد من أكثر المحافظات التي حققت نجاحات في مجال تنظيم الأسرة حيث حصلت المحافظة على المركز الأول العام الماضي وبلغ معدل المواليد الي 20.8 % ومعدل السيدات المستخدمة للوسائل المختلفة 63.5% وهذه نسب مرضية جدا، موضحا أن المحافظة إستعدت للحملة هذا العام بعدد 18 موقع متحرك وعدد 250 موقع ثابت.

موضوعات متعلقة

الصحة: حملات تنظيم الأسرة لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية

الصحة: الدولة نجحت فى خفض معدل المواليد خلال الثلاث سنوات الماضية

نائب وزير الصحة: الدولة نجحت فى خفض معدل المواليد

توزيع كبسولات مجانية تُسبب العقم..الصحة تكشف للمصريين الحقيقة

انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالقليوبية

محافظ القليوبية يناقش استعدادات حملات تنظيم الأسرة

ترشيحاتنا

الصحة: لجنة تقصى حقائق فى واقعة موظفة مركز مكافحة أمراض الكبد بالزقازيق

مصر تشكو قنوات الإخوان الإرهابية بتركيا وقطر لمفوضية حقوق الإنسان

هاري كين يتساوى مع محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الإخواني عمرو عبد الهادي : هل يعقل أن يطارد الأمن والدة معتز مطر ذات السبعين عاما وتهرب منهم .. الإخوان في مصر سطحيين وحملة الإعلامي الهارب فاشلة والمصريين سيبلغون عن من يحدثون ضجيج الصفافير

تحذير هام من الأرصاد بشأن ارتداء الملابس الخفيفة.. فيديو

شاهد.. تعليق خالد الغندور على خسارة الأهلي من فيتا كلوب

جهاز جديد يكشف تعاطي السائقين للمخدرات بكل سهولة.. فيديو

صدمة في تركيا بعد صفعة القضاء البلجيكي لـ أردوغان

الحذاء الذهبي.. صراع خاص بين ميسي ومبابي واحتلال إيطالي للقائمة.. وصلاح في واد آخر

التضامن تكشف أرقاما صادمة حول حجم تعاطي المخدرات بين سائقي باصات المدارس

والدة الشهيد شريف محمد عمر توجه رسالة نارية للإرهابيين.. فيديو

نبيل الحلفاوي: الأهلي سيتأهل لدور الثمانية من مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

فيديو

عادل مصطفى: ميدو شرح مباراة الهلال للاعبين قبل انطلاقها بـ 72 ساعة.. فيديو
جهاز جديد يكشف تعاطي السائقين للمخدرات بكل سهولة.. فيديو
موجز البلد.. خالد الجندي: الشهيد يعيش فى كرم ونعيم الله.. وكلب مسعور ينهش طفلا بشبرا‎
الوفد يحيي ذكرى مئوية ثورة 1919 من ضريح سعد زغلول.. أبو شقة: الثورة نموذج مشرف لكفاح ونضال الشعب ضد الاحتلال.. والمرأة خرجت ثائرة لأول مرة.. صور
التضامن تكشف أرقاما صادمة حول حجم تعاطي المخدرات بين سائقي باصات المدارس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟