اليوم.. انطلاق حملات تنظيم الأسرة بالقليوبية

قال الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، إن الحملة القومية لتنظيم الأسرة بالقليوبية، تنطلق اليوم، مشيرا إلى أنه تم تقسيم المحافظة على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى من يوم 10 إلى 14 مارس في إدارات (بنها – كفر شكر – شبين القناطر – القناطر الخيرية – قليوب – شبرا شرق - العبور) وتواصل الحملة أعمالها بالمرحلة الثانية إبتداءا من يوم 17 الي 21 مارس في إدارات ( طوخ – الخانكة – شبرا غرب– قها).



وأكد المحافظ أن الحملة تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني على مستوى المحافظة مع تحسين الخصائص السكانية لهم وتنمية مفهوم الأسرة الصغيرة، ورفع معدل الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصرف الأدوية بالمجان من خلال العيادات الثابتة، والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة مطالبا جميع السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق والتعاون وتوفير كل ما يلزمه القائمين على الحملة للقيام بمهامهم بكل سهولة ويسر.



وأضاف الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، إن المحافظة تعد من أكثر المحافظات التي حققت نجاحات في مجال تنظيم الأسرة حيث حصلت المحافظة على المركز الأول العام الماضي وبلغ معدل المواليد الي 20.8 % ومعدل السيدات المستخدمة للوسائل المختلفة 63.5% وهذه نسب مرضية جدا، موضحا أن المحافظة إستعدت للحملة هذا العام بعدد 18 موقع متحرك وعدد 250 موقع ثابت.