محافظ بني سويف يستعرض جهود التضامن الاجتماعي بالمحافظة خلال 6 أشهر

ناقش المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، تقريرًا بشأن مجهودات المديرية في مجال أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية التي استهدفت تقديم الرعاية والدعم للفئات الاولى بالرعاية، والتي تم تنفيذ جزء منها بالمشاركة والتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية التطوعية، في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين ومد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.





وكشف التقرير أنه تم " خلال الـ 6 أشهر الماضية " تم تقديم تمويل بقيمة 3 ملايين و795 ألف جنيه لمشروعات الأسر المنتجة والتي استفادت منها 921 أسرة، وتقديم ما يقرب من 800 ألف جنيه لـ 270 سيدة ضمن مشروع تنمية المرأة الريفية، وتقديم دعم 561 ألف جنيه لعدد 265 سيدة ضمن مشروعات تطوير دور المرأة في تنفيذ مشروعات للتصنيع الغذائي .





وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه (خلال الفترة المذكورة) تم استخراج معاشات الضمان الاجتماعي لعدد ( 15653 ) أرملة ، و(5619) معاش مطلقات ، و(1282) معاشا لأسر المسجونين ، و(98) معاشا لسيدات مهجورات (بدون عائل)، علاوة على البدء في تفعيل برنامج تطلمات (تكافل وكرامة) ، اعتبارا من شهر فبراير الماضي حيث تتواصل أعمال تلقى طلبات التظلمات في هذا الشأن ، ولك بخلاف استخراج عدد 12 كارنيه (اثبات شخصية لذوي الإعاقة)، والذي يستهدف إعطاء أولوية لهذه الفئة حال التعامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية عند إنهاء إجراءات أو قضاء مصلحة ما من أي جهة حكومية رسمية أو أهلية.





وفي مجال تنفيذ برنامج حماية الطفل ( أطفال بلا مأوى) ، فقد تم انتشال عدد 25 طفلا ، حيث تم ايداع بعضهم بدار مؤسسات الرعاية ،فيما تم تسليم الباقي إلى ذويهم ، بجانب المساعدة في التعامل مع 45 حالة تشرد في الشوارع وايداعهم بدار المسنين أو تسليمهم لذويهم وتقديم الدعم المادي والعيني لهم ، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 3000 بطانية ولحاف على بعض الفئات الأكثر احتياجا بالفشن وببا وبعض العزب والنجوع بمختلف مراكز المحافظة.





وشهدت المحافظة الفترة الماضية، توزيع 30 سماعة أذن طبية للمستحقين ،وإعادة تأهيل 400 منزل وتركيب 350 من وصلات مياه الشرب النقية وتوزيع 5600 لحاف على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة



