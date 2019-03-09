الفنان خالد سليم يغادر المستشفى ويستأنف نشاطه قريبا

أعرب الفنان خالد سليم ، عن امتنانه لجمهوره وأصدقائه ومحبيه ، الذين تواصلوا معه للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا ودخل على أثرها أحد المستشفيات الخاصة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.



وقال سليم - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه غادر المستشفى ، ليقضي فترة النقاهة بمنزله وبين أفراد أسرته، مضيفا أنه من المقرر أن يستأنف أعماله خلال الأيام المقبلة ، حيث يستعد لطرح أغنية جديدة بطريقة "الفيديو كليب".



يذكر أن الحالة الصحية للفنان خالد سليم شهدت استقرارًا مساء الماضي، وذلك عقب قيامه بإجراء عدد من الفحوصات والتحاليل الطبية بأحد المستشفيات، حيث قرر الأطباء حجزه بالمستشفى لحين الاطمئنان على صحته واستقرار حالته بشكل تام.



كان سليم قد تعرض منذ أربعة أشهر لوعكة صحية أدخل على أثرها المستشفى، وقد عرض لخالد سليم مؤخرا مسلسل "أبواب الشك" بطولته إلى جانب لقاء الخميسي، وأحمد صلاح حسني، وإخراج أحمد سمير فرج، كما طرح مؤخرا أغنية "لسه كبير" والتي حققت نجاحا كبيرا مع بداية العام الجاري.