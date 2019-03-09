دنيا سمير غانم تنشر صورة من ألبوم الذكريات بصحبة أسرتها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها بصورة لها نادرة أثناء فترة طفولتها بصحبة عائلتها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.



وظهرت دنيا برفقة شقيقتها إيمى، وسط والدها الفنان سمير غانم، يرتديان فستان أبيض متشابه، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.



وعلى جانب آخر، تجهز دنيا سمير غانم لمسلسل جديد من نوعية المسلسلات الكوميدي؛ للمنافسة به في الموسم الرمضاني للعام الجاري 2019، ولم تكشف عن تفاصيله حتى الآن.