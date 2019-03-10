حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أشخاص وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60].



وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال ( هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنتها ؟)، أنه فى حالة ابنتكي هذه طالما أن زوجها لا ينفق عليها فيجوز لكِ ان تعطيها من زكاة مالكِ، ولكن الأولى أن ينفق زوجها عليها.