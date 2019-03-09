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برلمان

مستقبل وطن يحتفي بأسر الشهداء في الجامعة البريطانية.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 06:44 م
صدى البلد
أشرف العمدة
نظّمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، اليوم، احتفالية لتكريم بعض أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، وذلك بمسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة.

بحضور بعض أسر الشهداء وكبار رجال الدولة وبعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب وممثل من الأزهر والكنيسة.

وتحتفل مصر بيوم الشهيد يوم 9 مارس من كل عام ، ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.

وشارك الفريق عبد المنعم رياض، في حروب عدة من بينها حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1965، وحرب الاستنزاف حتى استُشهد في التاسع من مارس عام 1969، عندما قرر أن يتوجه إلى الجبهة للوقوف على نتائج المعركة عن قرب، ومشاركة الجنود مواجهة الموقف.
مستقبل وطن يحتفي بأسر الشهداء في الجامعة البريطانية.. صور
مستقبل وطن يحتفي بأسر الشهداء في الجامعة البريطانية.. صور
مستقبل وطن يحتفي بأسر الشهداء في الجامعة البريطانية.. صور
مستقبل وطن يحتفي بأسر الشهداء في الجامعة البريطانية.. صور

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