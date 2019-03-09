مستقبل وطن يحتفي بأسر الشهداء في الجامعة البريطانية.. صور

نظّمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، اليوم، احتفالية لتكريم بعض أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، وذلك بمسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة.





بحضور بعض أسر الشهداء وكبار رجال الدولة وبعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب وممثل من الأزهر والكنيسة.





وتحتفل مصر بيوم الشهيد يوم 9 مارس من كل عام ، ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.



