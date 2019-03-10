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ديني

مستشار المفتي يوضح عدة المختلعة ومتى يحق لها الزواج؟

الأحد 10/مارس/2019 - 04:02 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن عدة المختلعة هى نفسها عدة المطلقة وهذا هو المعمول به إفتاءً وقضاءً فى مصر.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال ( ما مدار عدة المختلعة ومتى يحق لها الزواج؟)، أن عدة المطلقة أو المختلعة هى ثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض لقوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، وإن لم تكن من ذوات الحيض فإن عدتها 3 أشهر لقوله الله تعالى {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ}.

وتابع: أنه إذا كانت ممن قضت عدتها سواء أكانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض فإذا من قضت عدتها صح لها الزواج.

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