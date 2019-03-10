حكم المرور بين صفوف المصلين

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه ينبغي ألَّا يكون المرور بين صفوف المصلين إلا لحاجة لا يتم قضاؤها إلا به؛ حتى لا يُشغَل المصلون بغير حاجة معتبرة.



وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال (هل يجوز المرور بعد بدء الصلاة بين الصفوف ؟ )، أن السُّتْرَةُ مشروعة للمنفرد والإمام، أما صفوف المأمومين فيجوز المرور بينها عند الحاجة إلى ذلك؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أَقبَلتُ راكِبًا على حِمارٍ أَتانٍ، وأنا يَومَئِذٍ قد ناهَزتُ الاحتِلامَ، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي بمِنًى إلَى غيرِ جِدارٍ، فمَرَرتُ بينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ وأَرسَلتُ الأَتانَ تَرتَعُ، فدَخَلتُ في الصَّفِّ، فلم يُنكَر ذلك عليَّ"، متفقٌ عليه.



وتابع: أنه يجوز المرور بين يدى المصلين إذا دعت الحاجة الى ذلك لأن الكلام هنا فى صلاة الجماعة وفى صلاة الجماعة سترة الإمام سترة للمأمومين.