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رياضة

بلاك بول يحتفي بلاعبات الإسكواش المشاركات في بطولته المفتوحة.. غدًا

السبت 09/مارس/2019 - 06:25 م
صدى البلد
ريهام بكير
يقيم نادي بلاك بول غدا الاحد حفل عشاء علي شرف استقبال اللاعبات الدوليات المشاركات في بطولة البنك التجاري الدولي بلاك بول المفتوحة للاسكواش بحضور لفيف من كبار الشخصيات الرياضية وعلي رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومسؤولي اتحاد الإسكواش ونجوم اللعبة السابقين.

وتعد بطولة بلاك بول سي آي بي أول بطولة دولية للسيدات تقام في القاهرة منذ العام 2016 وتشارك فيها 24 لاعبة يمثلن اوائل التصنيف علي مستوي العالم , والبطولة هي الحدث الأهم الثاني الذي ينظمه نادي بلاك بول منذ افتتاحه قبل عام وثلاثة شهور حيث أخذ علي عاتقه استضافة بطولات دولية كبرى كانت أولاها بطولة الرجال المحترفين في ديسمبر 2018 ليضفي حراكا في عالم الإسكواش العالمي ويضيف للرياضة المصرية نجاحات جديدة تؤكد التفوق المصري في لعبة الإسكواش وهو إضافة للبنية التحتية الرياضية للعب.

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