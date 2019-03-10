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ديني

مستشار المفتي يكشف عن وقت استجابة الدعاء

الأحد 10/مارس/2019 - 02:04 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من أوقات استجابة الدعاء أن يدعو المسلم بين الأذان والإقامة، فهي من الأوقات المرجوة لرفع الدعوة للسماء وإجابتها.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال (هل ما بين الأذان والإقامة وقت لإجابة الدعاء؟ )، أن الدعاء بين الأذان والإقامة من أوقات إستجابة الدعاء، لما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة)) فيجب علينا أن لا نفرط فى الوقت بين الأذان والإقامة عسى الله ان يقضى حوائجنا ويفرج عنا.

وتابع قائلاً : إن الإمام العمرانى قال فى كتابه البيان ويستحب أن يدعو الله بين الأذان والإقامة أخذاً من حديث سيدنا أنس إبن مالك.

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