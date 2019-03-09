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الأمير عبدالعزيز بن طلال يشهد توقيع اتفاقيتي دعم لصالح المجلس العربي للطفولة التنمية

السبت 09/مارس/2019 - 07:00 م
الأمير عبدالعزيز
الأمير عبدالعزيز بن طلال
أ ش أ
شهد الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة التنمية ، توقيع اتفاقيتي دعم لصالح المجلس بتمويل من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ؛ وذلك على هامش اجتماع مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية في دورته (15) والذي تم خلاله الإعلان عن توليه رئاسة المجلس خلفا لوالده الراحل الأمير طلال بن عبدالعزيز.

صرح بذلك اليوم السبت الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس .. قائلا إن الاتفاقية الأولى خصصت لدعم تطبيق نموذج التنشئة الجديد الذي يتبناه المجلس في مجالات عمله (الطفولة المبكرة ، وتأهيل ودمج الأطفال في وضعية الشارع، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم والمجتمع، ونشر الدراسات والبحوث العلمية لتنمية المعرفة وتنمية ثقافة حقوق وتنشئة الطفل في البلدان العربية في ضوء أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بالأداء الإعلامي العربي تجاه قضايا تنشئة وتنمية وحماية حقوق الطفل).

وقال : إن الهدف من هذا النموذج هو تنمية وعي الطفل وإيقاظ ذاته المبدعة وإطلاق طاقاته الإنسانية الخلاقة، وبناء قدراته لمساعدته على العيش الكريم بما يحقق المواطنة الإيجابية وتمكينه من مساعدة بلاده العربية في الإنطلاق نحو تأسيس مجتمع المعرفة.

وأشار البيلاوي إلى أن الاتفاقية الثانية خصصت لدعم التوجه الاستراتيجي للمجلس نحو "تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، بالتطبيق في ست دول عربية حيث يسعى هذا المشروع إلى تهيئة الطفل العربي لهذه الثورة وما يتبعها من تغيرات في مجال التربية وميادين الحياة بأكملها الأمر الذي يحتاج إلى بناء نسق جديد للتنشئة يطلق طاقات عقل الطفل في التفكير الناقد والإبداع.

يذكر أن المجلس العربي للطفولة والتنمية يعد أحد المؤسسات التنموية التي أسسها الراحل الأمير طلال بن عبدالعزيز عبر برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، الذي يعد الداعم الاستراتيجي لمسيرة عمل المجلس منذ تأسيسه عام 1987.

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